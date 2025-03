Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar wezwał osiem podmiotów, w tym m.in. Fundację Profeto czy Stowarzyszenie Fidei Defensor, do zwrotu środków nienależnie pobranej dotacji w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Poprzednie władze MS przyznały im pieniądze, choć nie spełniały one wymaganych kryteriów bądź miały być przeznaczone na cele odmienne od tych, które finansować miał Fundusz. Wystąpienie o zwrot dotacji jest efektem szerokiej kontroli, która odbyła się w resorcie.

Wezwania od ministra Adama Bodnara zostały skierowane do:

Fundacji Profeto – zwrot 66 mln 87 tys. 467 zł

Fundacji Mocni w Duchu – zwrot 9 mln zł

Stowarzyszenia Fidei Defensor – zwrot 3 mln 802 tys. 665 zł

Fundacji Centrum Pomocy Pokrzywdzonym i Prewencji Przestępczości – zwrot 3 mln 435 tys. 534 zł

Fundacji Instytut Praworządności – zwrot 2 mln 761 tys. 701 zł

Fundacji św. Benedykta – zwrot 2 mln 138 tys. 76 zł

Fundacji RTCK – Rób To Co Kochasz – zwrot 1 mln 464 tys. 200 zł

Fundacji Instytut Suwerenności i Dziedzictwa w Europie – zwrot 638 tys. 328 zł

Suma zwrotów to zatem blisko 90 mln zł.

"Wysokość kwoty do zwrotu została ustalona na podstawie drobiazgowej analizy dokumentacji, sprawozdań, wyciągów bankowych, a także protokołów rozliczenia dotacji. Kontrola służyła weryfikacji czy i na jaką dokładnie skalę budżet Funduszu Sprawiedliwości w ubiegłych latach był realizowany niezgodnie z procedurami" - pisze Ministerstwo Sprawiedliwości w komunikacie rozesłanym mediom.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych kontrola stanowi formalną podstawę do ubiegania się o zwrot nienależnych środków publicznych, a w przypadku jego braku do dochodzenia należności na drodze prawnej. Podmioty mają zwrócić pieniądze na rachunek Funduszu Sprawiedliwości w ciągu 15 dni od otrzymania wezwania do zapłaty.

- To kolejny ważny krok, poprzedzony ogromną pracą wielu osób. Rozliczenie nieprawidłowości w przyznawaniu dotacji z Funduszu Sprawiedliwości jest warunkiem do otworzenia nowego rozdziału w historii Funduszu. Rozdziału może mniej spektakularnego, lecz opartego na pieniądzach publicznych trafiających w sposób przejrzysty do osób potrzebujących, dla których ten fundusz celowy został stworzony. Mamy w Polsce w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem olbrzymie potrzeby i to tam powinny być kierowane środki, a nie służyć wspieraniu okręgów wyborczych wybranych polityków czy wsparcia organizacji według innych nietransparentnych kryteriów – powiedziała wiceministra sprawiedliwości Zuzanna Rudzińska-Bluszcz.

Warto przypomnieć, że minister Adam Bodnar w listopadzie 2024 roku podpisał rozporządzenie, które na nowo reguluje i doprecyzowuje zasady przyznawania pieniędzy w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Tym samym wyeliminowane zostały tzw. „jedenastki”, czyli przepis umożliwiający kierownictwu resortu uznaniowe przyznawanie projektom dotacji.