W ostatnich latach w Polsce obserwuje się wzrost zainteresowania plecakami ewakuacyjnymi, zwłaszcza w kontekście rosnących napięć międzynarodowych i zwiększonej świadomości na temat konieczności przygotowania się na sytuacje kryzysowe. Plecaki te, zwane również survivalowymi, mają na celu zapewnienie podstawowego wyposażenia niezbędnego do przetrwania w nagłych sytuacjach wymagających szybkiej ewakuacji.

Oferta Biedronki: przystępna cena i podstawowe wyposażenie

Sieć dyskontów Biedronka wprowadziła do swojej oferty plecaki survivalowe w cenie 129 zł. Plecaki dostępne są w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej oraz moro. W skład zestawu wchodzi 15 elementów, w tym:

latarka z trybem SOS,

krzesiwo,

śpiwór termiczny z gwizdkiem i karabińczykiem,

nóż takty

łom,

notes z ołówkiem,

płaszcz przeciwdeszczowy,

kombinerki,

kabel USB trzy w jednym,

worek uniwersalny,

kubek stalowy,

niezbędnik pięć w jednym,

elastyczna linka z haczykami.

Zestaw ten nie zawiera jednak wszystkich elementów rekomendowanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB). To m.in. radio na baterie, maski oddechowe czy żywność na dwa dni.

Zapytaliśmy koncern Jeronimo Martins, właściciela sieci sklepów Biedronka, o zainteresowanie plecakami survivalowymi, ich wyposażenie i podobne oferty. - W sieci Biedronka na bieżąco śledzimy trendy pojawiające się wśród naszych klientów i dostosowujemy naszą ofertę do tych potrzeb. Plecak survivalowy pojawił się w naszej ofercie już kolejny raz i za każdym razem cieszy się dużym powodzeniem. Nasi klienci są również przyzwyczajeni do tego, że atrakcyjne produkty szybko znikają ze sklepowych półek, tym bardziej, że oferty są ograniczone czasowo lub do wyczerpania zapasów – odpisał nam Rafał Chojczak, kupiec w sieci Biedronka.

Plecaki survivalowe: ceny i wyposażenie

Inne firmy również oferują plecaki ewakuacyjne o różnym stopniu zaawansowania i cenie. W sklepach militarnych dostępne są zestawy w cenach od około 200 zł do nawet 3 000 zł. Przykładowo, plecak za 1 999 zł zawiera m.in.:

gaz pieprzowy,

żywność liofilizowaną,

radio alarmowe,

tabletki do uzdatniania wody,

ponczo,

apteczkę,

menażkę.

Z kolei plecak ewakuacyjny za 2 449 zł oferuje dodatkowo:

palnik gazowy,

piłę do drewna,

przybornik krawiecki,

zapałki wodoodporne,

koc termiczny,

śpiwór typu mumia,

lampę alarmową,

radio na dynamo,

telefon awaryjny,

latarkę czołową.

Te bardziej zaawansowane zestawy są przeznaczone dla osób poszukujących kompleksowego wyposażenia na wypadek sytuacji kryzysowych.

Czy warto zainwestować w plecak survivalowy?

Zdaniem ekspertów z zakresu bezpieczeństwa, decyzja o zakupie plecaka ewakuacyjnego powinna być uzależniona od indywidualnych potrzeb, budżetu oraz stopnia przygotowania na ewentualne sytuacje kryzysowe. Plecaki oferowane przez Biedronkę stanowią ekonomiczną opcję dla osób, które chcą posiadać podstawowe wyposażenie bez ponoszenia dużych kosztów. Z kolei droższe zestawy z sklepów militarnych oferują bardziej kompleksowe wyposażenie, które może być niezbędne w bardziej wymagających warunkach.

Jak słyszymy, należy jednak pamiętać, że posiadanie plecaka survivalowego to tylko jeden z elementów przygotowania na sytuacje awaryjne. Równie ważna jest wiedza na temat jego zawartości oraz umiejętność korzystania z poszczególnych elementów wyposażenia. Dlatego warto zainwestować czas w zdobycie podstawowych umiejętności survivalowych oraz regularne aktualizowanie zawartości plecaka zgodnie z własnymi potrzebami i zmieniającymi się warunkami.

Co spakować na wypadek ewakuacji- rekomendacje Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

radio na baterie i baterie

latarka i baterie

najpotrzebniejsze dokumenty

maski ochronne

zapalniczka lub zapałki

maski ochronne

mapa, gps, busola

otwieracz do puszek

posiłki na dwa dni

sztućce

ołówek i notes

kurtka przeciwdeszczowa

śpiwór

apteczka

worki na śmieci

ubranie na zmianę

mydło i żel do dezynfekcji

narzędzie wielofunkcyjne

butelka z filtrem

gotówka w niewielkich nominałach

gumy, sznurki, opaska zaciskowa