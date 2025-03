Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa ostrzegają przed oszustami, którzy wysyłają fałszywe wiadomości ws. zaległych płatności w e-TOLL. Podane w wiadomościach linki kierują do niebezpiecznych witryn.

Ministerstwo Finansów podkreśliło we wtorkowym komunikacie, że system e-TOLL nigdy nie wysyła wiadomości e-mail zawierających linki do płatności.

"Ostrzegamy przed fałszywymi wiadomościami e-mail wzywającymi do uregulowania płatności za przejazd w systemie e-TOLL. Jest to próba wyłudzenia danych o rachunkach bankowych użytkowników. Jeżeli otrzymałeś e-mail z informacją o nieopłaconym przejeździe w e-TOLL, który zawiera logo systemu e-TOLL oraz link do płatności, zignoruj go i nie klikaj w link" - podkreślił resort finansów. Ministerstwo wskazało, że podane linki kierują do niebezpiecznych witryn.

MF zachęca do korzystania z platformy CERT, która służy do zgłaszania wszelkich oszukańczych domen, smsów i innych incydentów w zakresie cyberbezpieczeństwa.

e-TOLL to jedyny system w Polsce, który umożliwia użytkownikom pojazdów ciężkich realizację obowiązku wnoszenia opłaty elektronicznej za przejazdy po płatnych odcinkach dróg w Polsce, zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).