Minister Marcin Kierwiński liczy, że w tym tygodniu Stały Komitet Rady Ministrów przyjmie nowelizację ustawy powodziowej. Projekt przewiduje m.in. wykup nieruchomości zagrożonych powodzią, zakaz zabudowy terenów wykupionych, premie remontowe i wydłużenie terminów na składanie wniosków o pomoc.

Pełnomocnik rządu ds. odbudowy obszarów dotkniętych powodzią w poniedziałek w radiu Zet wyraził nadzieję, że w niedługim czasie projekt nowelizacji ustawy powodziowej zostanie przyjęty przez rząd i trafi pod obrady Sejmu.

Jakie zmiany przewiduje projekt nowelizacji

W połowie marca założenia projektu zmiany ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi zostały opublikowane w wykazie prac legislacyjnych rządu. Przewiduje on, że poszkodowani w powodzi będą mogli sprzedać Skarbowi Państwa nieruchomości z budynkami mieszkalnymi, które znajdują się na terenach szczególnie zagrożonych, zostały uszkodzone w powodzi z września 2024 r. i są przeznaczone do rozbiórki. Sprzedaż będzie mogła nastąpić po cenie rynkowej gruntu powiększonej o wartość budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych itp.

Dodatkowo, w celu stałego ograniczania zabudowy na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ma dostać uprawnienia do dobrowolnego wykupu znajdujących się tam nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. Tereny, gdzie będzie mógł następować wykup, mają się charakteryzować co najmniej 10 proc. prawdopodobieństwem powodzi. Wykup nastąpi po cenie rynkowej powiększonej o 20 proc.

Wykup przez Wody Polskie ma objąć także zniszczone budynki, których odbudowa jest niecelowa ze względu na utrzymujące się zagrożenie powodzią. W takich sytuacjach cena wykupu ma odpowiadać wartości rynkowej ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego powiększonej o 20 proc. Wody Polskie dostaną na wykup pieniądze z budżetu państwa.

"Taka jest propozycja, ale zobaczymy jak finalnie ten projekt zostanie przegłosowany w Sejmie" - powiedział Kierwiński. "Ja mówię o dobrowolnych wykupach" - podkreślił, zapewniając, że "znajdą się na to pieniądze w budżecie państwa".

Będzie pomoc także dla wynajmujących lokale

Minister odniósł się również do kwestii pomocy finansowej dla osób wynajmujących lokale, która to grupa nie jest objęta zasiłkiem za zniszczone mienie. "Zasiłek, które państwo przeznacza osobie prywatnej, to jest zasiłek związany z potrzebami mieszkaniowymi - warunkiem jego otrzymania jest posiadanie nieruchomości i zamieszkiwanie tej nieruchomości" - podkreślił Kierwiński.

Zapowiedział jednak, że również dla tych osób przewidziana jest pomoc ze strony państwa. "Znajdą się rozwiązania. Planujemy zupełnie nowy mechanizm w ramach pomocy, którą przygotowuje Ministerstwo Rozwoju" - zaznaczył.