Lider Związkowej Alternatywy, który zamierza wystartować w wyborach prezydenckich, proponuje wprowadzenie urlopu regeneracyjnego. Jak poinformował we wtorek celem propozycji jest umożliwienie pracownikom poprawy stanu zdrowia.

Szumlewicz, który przedstawił swoją propozycję wprowadzenia urlopu regeneracyjnego pod siedzibą Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podkreślił, że mogłoby to pozwolić "na większą wydajność pracy, większą satysfakcję zawodową, dłuższe pozostawanie na rynku pracy".

Co zakłada projekt?

Propozycja kandydata na prezydenta zakłada wprowadzenie trzymiesięcznego urlopu przeznaczonego na regenerację i poprawę stanu zdrowia. Na życzenie pracownika czas urlopu mógłby zostać skrócony. Według założeń projektu, urlop przysługiwałby osobom pracującym w jednym miejscu przez co najmniej siedem lat. Według Szumlewicza wprowadzenie tego wymogu byłoby dla pracownika "premią za lojalność" wobec firmy lub instytucji.

"To dotyczy setek tysięcy, a właściwie milionów pracowników, którzy ponad siedem lat pracują w jednym miejscu lub w jednej branży" - zaznaczył.

Projekt zakłada także, że urlop byłby przyznawany na wniosek pracownika, bez potrzeby wizyty u lekarza. Według kandydata na prezydenta, ważne byłoby uwzględnienie zapisu o obowiązku złożeniu takiego wniosku z wyprzedzeniem, tak żeby pracodawca był na to przygotowany. Prawo do urlopu regeneracyjnego przysługiwałoby pracownikowi kilkukrotnie w czasie całego okresu pracy, jednak co najmniej w siedmioletnich odstępach.

Szumlewicz proponuje rozważenie możliwości urlopu regeneracyjnego również dla osób samozatrudnionych i osób, które miałyby inny typ umowy niż umowa o pracę. Wskazał, że niezbędna byłaby zmiana systemu podatkowo-składkowego, tak żeby wszyscy płacili składki na Fundusz Pracy. "Myślę, że byłoby to rozwiązanie, które naprawdę mogłoby poprawić jakość zdrowia psychofizycznego Polaków".

Zrównanie wieku emerytalnego

Zaproponował też wprowadzenie urlopu regeneracyjnego wraz ze zrównaniem wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn, który miałby wynosić 65 lat.

Projekt byłby finansowany ze środków Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. "To są fundusze celowe ministerstwa, przed którym stoimy" - powiedział Szumlewicz. "Apeluję do pani minister Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, żeby to rozwiązanie przyjęła, żeby rząd jak najszybciej zaczął nad nim pracować" - powiedział.

Szumlewicz poinformował, że wraz ze swoim związkiem będzie zbierał podpisy pod petycją do ministerstwa o rozpatrzenie projektu dotyczącego urlopu regeneracyjnego, w tym czasie gdy będzie zbierał podpisy popierające jego kandydaturę. Wyraził nadzieję, że po dostarczeniu petycji resort zainteresuje się pomysłem wprowadzenia urlopu regeneracyjnego. (PAP)