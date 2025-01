Artykuły są przedstawiane jako wynik działalności naukowej. W oparciu o te prace są rozliczane granty naukowe i uzyskiwane kolejne. Prace są też wykorzystywane do generowania cytowań, a więc wraz z kolejnymi publikacjami rosną indeksy, które tradycyjnie są uważane za ilościową miarę wpływu naukowego badaczy.. Wiele osób tłumaczy to presją systemu na produkcję punktów, ale moim zdaniem to nikogo nie usprawiedliwia. Niestety mamy do czynienia z przyzwoleniem na szereg patologii, np. plagiaty. Sama zgłaszałam taki przypadek na macierzystej uczelni i został on uznany za „rażącą niestaranność w cytowaniu”. Badacze publikują też na, gdyż wydawnictwo ma interes ekonomiczny w przyjęciu pracy do druku. To wszystko prowadzi do marnotrawienia pieniędzy podatników.