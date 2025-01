Konstytucjonalista o sprawie Marcina Romanowskiego: - Z oczywistych względów poseł przebywający przez dłuższy czas w innym państwie nie będzie miał możliwości np. uczestniczenia w posiedzeniach Sejmu lub jego komisji czy też nie będzie mógł na tych posiedzeniach brać udziału w głosowaniu. Ale będzie możliwe wykonywanie niektórych innych uprawnień

Marcin Romanowski to były wiceminister sprawiedliwości i poseł PiS. A także: podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Po tym jak sąd zdecydował, że polityk ma trafić do aresztu, Romanowski udał się na Węgry, gdzie uzyskał azyl polityczny. W styczniu natomiast oznajmił, że zrzeka się wynagrodzenia posła zawodowego, a jednocześnie zamierza realizować swój mandat.

O komentarz w sprawie PAP poprosiła konstytucjonalistę dr. hab. Krzysztofa Grajewskiego z Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Poseł Romanowski na azylu politycznym

-W przeciwieństwie do zwykłego pracownika pozostającego w stosunku pracy poseł może zrzec się uposażenia poselskiego. Oznacza to, że nie będzie go pobierał w całości - stwierdził ekspert. Jego zdaniem przebywanie Marcina Romanowskiego za granicą nie stoi na przeszkodzie realizacji części obowiązków poselskich. -Z oczywistych względów poseł przebywający przez dłuższy czas w innym państwie nie będzie miał możliwości np. uczestniczenia w posiedzeniach Sejmu lub jego komisji czy też nie będzie mógł na tych posiedzeniach brać udziału w głosowaniu. Ale będzie możliwe wykonywanie niektórych innych uprawnień, takich jak np. składanie interpelacji poselskich – uważa prof. Grajewski.

Wynagrodzenie Marcina Romanowskiego. Ile zarabia poseł?

Sprawa zarobków posła Marcina Romanowskiego zrobiła się głośniejsza po tym, jak marszałek Szymon Hołownia polecił służbom sejmowym sprawdzenie jak można przerwać wypłacanie wynagrodzenia Marcinowi Romanowskiemu. Potem posłowie KO i Trzeciej Drogi napisali projekt ustawy zgodnie z którym zastosowanie aresztu tymczasowego wobec posła skutkowałoby pozbawieniem uposażenia. Nie mógłby także realizować działalności terenowej (w tym korzystać z prawa do interwencji czy prawa do informacji).

W Polsce wynagrodzenie posła wynosi 12 tys. 826 zł 64 gr brutto, a dieta parlamentarna (pieniądze na pokrycie wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem mandatu na terenie kraju) - 4 tys. 8 zł i 33 gr brutto. Posłowie mogą także uzyskać ryczałt na prowadzenie biura poselskiego, który wynosi 22 tys. 200 zł miesięcznie.

Co prokuratura zarzuca Marcinowi Romanowskiemu?

Śledztwo Prokuratury Krajowej dotyczy Funduszu Sprawiedliwości i trwa od lutego 2024 r. Obejmuje w sumie kilkanaście wątków. Marcinowi Romanowskiemu, który w latach 2019-2023 był wiceszefem Ministerstwa Sprawiedliwości nadzorującym Fundusz Sprawiedliwości, prokuratura zarzuca popełnienie 11 przestępstw, m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów na pieniądze z tego funduszu. Na czym konkretnie miałyby polegać przestępstwa Romanowskiego? Prokuratura uważa, że "na wskazywaniu podległym pracownikom podmiotów, które powinny wygrać konkursy na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości". Marcin Romanowski miał też zlecać poprawę błędnych ofert przed ich zgłoszeniem oraz dopuszczał do udzielenia dotacji podmiotom, które nie spełniały wymogów formalnych i materialnych. Zarzuty dotyczą również przywłaszczenia łącznie ponad 107 mln zł i usiłowania przywłaszczenia ponad 58 mln zł.