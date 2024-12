Do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął wniosek o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec posła PiS Marcina Romanowskiego. Wniosek ten skierowała do sądu w środę Prokuratura Krajowa.

ENA i czerwona nota Interpolu ws. Romanowskiego

W środę rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak przekazał PAP, że prokurator wystąpił do Sądu Okręgowego w Warszawie o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Marcina Romanowskiego, podejrzanego w śledztwie dot. Funduszu Sprawiedliwości. Jak ustaliła PAP, wniosek ten wpłynął już do sądu.

Prok. Nowak poinformował ponadto, że Komenda Główna Policji przekazała wniosek o wszczęcie poszukiwań międzynarodowych Romanowskiego (tzw. poszukiwania czerwoną notą Interpolu) do Sekretariatu Generalnego Interpolu w Lyonie. Po zatwierdzeniu nota zostanie opublikowana w bazie Interpolu i będzie dostępna dla wszystkich krajów członkowskich.

Czerwona nota stanowi informację, iż dana osoba jest poszukiwana przez władze jednego z krajów członkowskich Interpolu i zawiera prośbę o jej lokalizację oraz zatrzymanie.

Romanowski od czwartku jest poszukiwany listem gończym. 9 grudnia sąd zadecydował o trzymiesięcznym areszcie b. wiceministra sprawiedliwości, podejrzanego w śledztwie dot. Funduszu Sprawiedliwości. Po tej decyzji sądu policjanci w celu zatrzymania polityka przeszukiwali adresy, pod którymi mógł przebywać, ale go nie znaleźli. Z informacji prokuratury wynika, że podejrzany 6 grudnia wypisał się z placówki medycznej, w której przeszedł planowany zabieg lekarski. Dodatkowo od tamtego dnia poseł ma wyłączone telefony zarejestrowane na jego dane osobowe - nie jest znane także miejsce jego pobytu.

Reakcja obrońcy Romanowskiego

W związku z wnioskiem polskich organów ścigania o wydanie czerwonej noty Interpolu wystąpię do Sekretariatu Generalnego Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej z pismem wskazującym na formalną niemożliwość uwzględnienia takiego wniosku - poinformował w środę obrońca Marcina Romanowskiego, mec. Bartosz Lewandowski.

"Tzw. czerwona nota zgodnie z regulaminem Interpolu nie może zostać wydana w sprawie dotyczącej rzekomych czynów zabronionych, których miał dopuścić się mój klient" - napisał na platformie X mec. Bartosz Lewandowski.

Podkreślił, że z uwagi na to, że tzw. czerwona nota Interpolu obejmuje ściganie najpoważniejszych przestępców podejrzanych, czy skazanych za terroryzm, morderstwa, handel ludźmi, czy przestępczość narkotykową regulamin wyklucza wydanie takiej noty w przypadku czynów zabronionych o charakterze urzędniczym, jak również takich, które polegają na spowodowaniu szkody w "majątku publicznym”.

"Z uwagi, także na dotychczasowy przebieg postępowania oraz działania organów ścigania wobec posła Marcina Romanowskiego (w tym jego bezprawne zatrzymanie), przeszkodą w wydaniu takiej noty przez Interpol są również polityczne motywacje prowadzonego śledztwa" - przekazał mec. Lewandowski.

Zaznaczył, że do pisma skierowanego do Sekretariatu Generalnego Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej zostanie dołączona obszerna dokumentacja obejmująca "publiczne wypowiedzi czołowych polityków obecnej większości rządzącej w Polsce, którzy nawoływali, żądali, a także przesądzali o winie jego klienta oraz domagali się jego aresztowania oraz skazania".

Mec. Lewandowski wskazał też, że w zaleceniach Parlamentu Europejskiego dla Rady i Komisji dotyczących negocjacji w sprawie zawarcia umowy o współpracy między Unią Europejską a Międzynarodową Organizacją Policji Kryminalnej podkreślono, że w art. 3 statutu Interpolu zabrania się jakichkolwiek interwencji lub działań o charakterze politycznym, a w ostatnich latach w wielu państwach członkowskich Interpolu nadal obserwuje się nadużycia w głośnych sprawach.

"Przypominam, że poseł Marcin Romanowski jest objęty domniemaniem niewinności" - napisał mec. Lewandowski.

Romanowski jest za granicą?

Prokuratura Krajowa ma informacje uprawdopodobniające, że poseł PiS Marcin Romanowski przekroczył granicę i przebywa na terenie jednego z krajów Unii Europejskiej - przekazał w środę rzecznik PK Przemysław Nowak.

Rzecznik Prokuratury Krajowej, uzasadniając tę decyzję podczas briefingu, podkreślił, że wszczęte 12 grudnia poszukiwania ogólnokrajowe okazały się bezskuteczne i nie udało się ustalić miejsca pobytu Romanowskiego na terenie kraju.

"Uzyskaliśmy informacje uprawdopodobniające, że (Romanowski - przyp. PAP) przekroczył granicę i przebywa na terenie jednego z krajów Unii Europejskiej. To podejrzenie było dla nas wystarczające do tego, aby skierować do sądu wniosek o wydanie ENA" - powiedział Nowak.

Trwają poszukiwania Romanowskiego

9 grudnia Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa zadecydował o trzymiesięcznym areszcie dla Romanowskiego, podejrzanego m.in. o ustawianie konkursów na wielomilionowe dotacje w śledztwie dot. Funduszu Sprawiedliwości. Komenda Stołeczna Policji, w której kompetencjach było zatrzymanie posła złożyła wniosek do prokuratury ws. listu gończego. Prokurator kierujący śledztwem 12 grudnia wystawił za Romanowskim list gończy.

Z informacji śledczych wynika, że Romanowski 6 grudnia wypisał się z placówki medycznej, w której przeszedł planowany zabieg lekarski. Od tamtego dnia poseł ma wyłączone telefony zarejestrowane na jego dane osobowe. Policjanci przeszukiwali adresy, pod którymi mógł przebywać polityk. Nie jest znane miejsce jego pobytu.

W środę, 18 grudnia, prokuratura krajowa wystąpiła do sądu z wnioskiem o Europejski Nakaz Aresztowania. Zwróciła się też do krajowego biura Interpolu o wydanie czerwonej noty ws. podejrzanego.