Minister klimatu i środowiska, Paulina Hennig-Kloska, poinformowała, że planowany na 1 stycznia 2025 roku system kaucyjny nie jest jeszcze gotowy do wdrożenia. W związku z tym, rząd rozważa przesunięcie terminu jego implementacji o pół roku.

Decyzja o wprowadzeniu systemu kaucyjnego została podjęta przez poprzedni rząd, a projekt nowelizacji ustawy, mający na celu jego wdrożenie, czeka na zatwierdzenie od wiosny. Minister Hennig-Kloska zaznaczyła, że system nie jest w pełni przygotowany, co nie jest zaskoczeniem dla obserwatorów sytuacji. W ostatnich miesiącach coraz częściej pojawiały się sugestie dotyczące konieczności opóźnienia, co wynika z obaw samorządów oraz przedstawicieli branży.

Co z ustawą o rozszerzonej odpowiedzialności producentów?

Samorządowcy argumentują, że przed wprowadzeniem systemu należy najpierw uchwalić ustawę o rozszerzonej odpowiedzialności producentów. Ich zdaniem, bez tej regulacji gminy mogą ponieść straty, ponieważ system kaucyjny zabierze im możliwość zbierania najbardziej wartościowych surowców, takich jak szkło czy plastik PET, z żółtych pojemników.

Podobne obawy wyrazili przedstawiciele producentów i handlu, którzy postulowali, aby system zaczął funkcjonować dopiero od początku 2026 roku. Twierdzą, że nie ma wystarczających przygotowań technicznych i logistycznych do efektywnej zbiórki opakowań.

Pomimo początkowego stanowiska Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które było przeciwne przesunięciu terminu, ostatnie tygodnie przyniosły zmianę w tej kwestii. Rząd nie zatwierdził bowiem projektu nowelizacji ustawy, co wywołało dalsze wątpliwości co do terminowości wprowadzenia systemu. Pozostało zaledwie 2,5 miesiąca do planowanego startu, a procedury legislacyjne mogłyby sprawić, że nowelizacja trafi do podpisu prezydenta dopiero pod koniec grudnia.

Opóźnienie wprowadzenia systemu kaucyjnego może być postrzegane jako porażka wizerunkowa Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Warto bowiem zauważyć, że system kaucyjny cieszy się dużym poparciem społecznym — według sondaży, ponad 80% Polaków opowiada się za jego wdrożeniem.