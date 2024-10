Już od dłuższego czasu toczy się dyskusja na temat wprowadzenia nowej opłaty, która obciążyłaby wszystkich obywateli Polski. Obecnie posiadamy coraz więcej informacji na temat szczegółów tego projektu. Kiedy więc nowa opłata zostanie wprowadzona?

Jak informuje dziennik.pl, idea zniesienia abonamentu RTV na rzecz opłaty audiowizualnej jest przedmiotem dyskusji publicznej od wielu lat. Obecnie projekt ten znajduje się na etapie konsultacji społecznych, co oznacza, że przed jego ostatecznym przyjęciem, konieczne będzie przeprowadzenie szerokich debat. Szczegółowe zasady funkcjonowania opłaty audiowizualnej, w tym jej wysokość, są obecnie przedmiotem analiz.

Czym jest i ile wynosi abonament RTV?

Obecnie obowiązujący w Polsce abonament RTV to opłata, którą muszą uiszczać gospodarstwa domowe posiadające urządzenia służące do odbioru radiowego i telewizyjnego. Środki pozyskane z tytułu abonamentu są przeznaczone na finansowanie publicznych mediów, takich jak Telewizja Polska i Polskie Radio, co ma na celu zapewnienie obywatelom dostępu do rzetelnych i wysokiej jakości programów informacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych.

Obecnie obowiązująca stawka abonamentu RTV wynosi 8,70 złotych miesięcznie za posiadanie radioodbiornika oraz 27,30 złotych miesięcznie za posiadanie odbiornika telewizyjnego lub zestawu telewizyjno-radiofonicznego. W przypadku uiszczenia opłaty rocznej z góry abonenci mogą skorzystać z 10 proc. zniżki.

Czym jest i ile wyniesie opłata audiowizualna?

Wszystko wskazuje na to, że dotychczasowy system abonamentu RTV zostanie wkrótce zastąpiony nowym modelem opłaty audiowizualnej. Zgodnie z przedstawionymi założeniami, opłata ta będzie obowiązkowa dla wszystkich podatników i zostanie powiązana z obowiązkiem złożenia zeznania podatkowego PIT. Comiesięczna opłata audiowizualna ma wynieść około 8-9 zł. Rocznie oznaczałoby to więc koszt ok. 100 zł na gospodarstwo. Nowością w stosunku do obecnie funkcjonującego abonamentu radiowo-telewizyjnego jest to, że pobór opłaty odbywałby się przez urzędy skarbowe, co – w założeniu – ma znacząco usprawnić proces ściągania należności.

Kto będzie zwolniony z opłaty audiowizualnej?

Nie wszyscy obywatele będą zobowiązani do uiszczenia opłaty audiowizualnej. Zgodnie z proponowanymi przepisami, zwolnienia z opłaty obejmą liczne grupy społeczne, takie jak osoby o niskich dochodach, bezrobotnych, rencistów, młodzież do 26. roku życia oraz seniorów powyżej 75. roku życia.

Nie zapłacisz opłaty audiowizualnej? Nie złożysz PIT

Nieuregulowanie należności abonamentowych może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i finansowych. Osoby zalegające z płatnościami muszą liczyć się z naliczeniem odsetek oraz możliwością wszczęcia postępowania egzekucyjnego, które może skutkować zajęciem majątku. Wprowadzenie opłaty audiowizualnej ma znacząco zwiększyć efektywność ściągania należności. Kluczową zmianą jest powiązanie obowiązku uiszczenia opłaty z obowiązkiem złożenia zeznania podatkowego. Oznacza to, że osoby, które nie uregulowały opłaty audiowizualnej, nie będą mogły złożyć deklaracji podatkowej PIT. Dodatkowo, za niewywiązanie się z obowiązku uiszczenia opłaty mogą grozić sankcje prawne analogiczne do tych, które stosuje się w przypadku innych zaległości podatkowych.

Niezłożenie deklaracji podatkowej może skutkować nałożeniem na podatnika kar finansowych, takich jak grzywna, a w przypadku szczególnie poważnych naruszeń – wszczęciem postępowania karno-skarbowego. Związanie obowiązku uiszczenia opłaty audiowizualnej z obowiązkiem podatkowym sprawia, że uniknięcie tej opłaty będzie znacznie utrudnione ze względu na skuteczne mechanizmy egzekucji podatkowej stosowane przez organy skarbowe.