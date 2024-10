Pracownicze Plany Kapitałowe stanowią dobrowolny program długoterminowego gromadzenia oszczędności, w którym uczestniczą zarówno pracownicy, jak i pracodawcy oraz państwo. Jak sprawdzić aktualny stan zgromadzonych środków? Są dwa sposoby. Oto szczegóły.

PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe, to program, który umożliwia systematyczne oszczędzanie na przyszłość. To rodzaj prywatnej emerytury, którą tworzysz wspólnie z pracodawcą i państwem. Jak informuje rp.pl, szczegółowe informacje dotyczące wysokości zgromadzonych środków znajdują się na indywidualnym koncie pracownika oraz w systemie elektronicznym MojePPK.

Wpłaty do PPK - ile wynoszą?

Zgodnie z przepisami, pracodawca jest zobowiązany do wpłacania na indywidualne konto pracownika w PPK kwoty stanowiącej 1,5 proc. jego wynagrodzenia brutto. Pracownik natomiast wpłaca co miesiąc 2 proc. swojego wynagrodzenia brutto. Zarówno pracodawca, jak i pracownik mają możliwość zwiększenia swoich wpłat do PPK o kwotę dodatkową. Pracodawca może wpłacić do 2,5 proc. wynagrodzenia pracownika, a pracownik – do 2 proc. swojego wynagrodzenia. Dodatkowo, uczestnicy programu PPK otrzymują wsparcie finansowe od państwa w postaci jednorazowej opłaty powitalnej w wysokości 250 złotych oraz comiesięcznych dopłat wynoszących 240 złotych.

Konto PPK

Każdy uczestnik Pracowniczych Planów Kapitałowych posiada indywidualny, zdalny dostęp do swojego rachunku, który jest prowadzony przez instytucję finansową wybraną przez pracodawcę. Informacje logowania, niezbędne do korzystania z platformy online, stanowią integralną część powitalnego pakietu uczestnika. Dokumentacja dostarczona przez instytucję zawiera szczegółowe dane dotyczące wysokości wpłat oraz możliwości zarządzania zgromadzonymi środkami. Użytkownik ma nie tylko możliwość monitorowania stanu swojego konta, ale także aktualizowania swoich danych osobowych.

Serwis MojePPK

Uczestnicy PPK mają możliwość korzystania z ogólnopolskiego serwisu MojePPK, który agreguje dane dotyczące ich oszczędności gromadzone przez PFR S.A. Narzędzie to jest szczególnie przydatne dla osób posiadających środki na kilku rachunkach PPK, umożliwiając szybkie porównanie stanu swoich oszczędności. Należy jednak pamiętać, że serwis MojePPK służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie umożliwia składania dyspozycji dotyczących środków zgromadzonych na rachunkach PPK. W tym celu należy logować się do indywidualnego konta w instytucji finansowej zarządzającej danym rachunkiem.

Jak informuje na łamach portalu mojeppk.pl Małgorzata Smołkowska, członkini zarządu PFR Portal PPK, szczegółowy wyciąg z każdego rachunku PPK zawiera informację o aktualnej wartości zgromadzonych środków finansowych, a także o wysokości poszczególnych wpłat dokonanych przez pracownika, pracodawcę oraz państwo. Serwis prezentuje również historię wypłat lub zwrotów środków dokonanych z danego rachunku.

Dwa sposoby logowania do MojePPK

Jak się zalogować przez MojePPK? Pierwsza metoda, przeznaczona wyłącznie dla obecnych uczestników PPK, polega na utworzeniu konta bezpośrednio za pośrednictwem serwisu. W trakcie procesu rejestracji użytkownik będzie zobowiązany do podania następujących danych: numeru PESEL lub numeru dokumentu tożsamości, adresu e-mail lub numeru telefonu, daty urodzenia, numeru NIP pracodawcy, kwoty ostatniej wpłaty oraz nazwy instytucji finansowej.

Alternatywną metodą logowania jest wykorzystanie portalu Gov.pl. W tym przypadku wymagane jest posiadanie aktywnego Profilu Zaufanego, e-dowodu lub konta w systemie mojeID. Istnieje również możliwość zalogowania się za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Pracownicze Plany Kapitałowe charakteryzuje mechanizm automatycznego zapisu. Osoby w wieku od 18 do 55 lat są domyślnie włączane do programu zarządzanego przez instytucję finansową wybraną przez pracodawcę. Pracodawca ma obowiązek powtarzać tę procedurę co cztery lata. Kolejne automatyczne zapisy planowane są na lata 2027 i 2031. Aby uniknąć automatycznego zapisania do PPK, pracownik powinien złożyć oficjalną deklarację o rezygnacji z udziału w programie. Osoby po 55. roku życia mogą zostać zapisane do PPK lub wznowić wpłaty jedynie na podstawie własnej, pisemnej prośby.