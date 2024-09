W ponad 900 sklepach Lidl Polska organizowana jest zbiórka produktów dla powodzian. Jej partnerami są Caritas Polska i Federacja Polskich Banków Żywności. Zbierana będzie przede wszystkim żywność o długim terminie przydatności do spożycia oraz woda pitna.

Zbiórki dla powodzian w sklepach Lidla

Lidl Polska uruchomił zbiórki artykułów dla mieszkańców terenów dotkniętych powodzią. W akcji biorą udział wszystkie sklepy sieci zlokalizowane na terenie kraju, czyli ponad 900 placówek handlowych. Zbierana będzie przede wszystkim żywność o długim terminie przydatności do spożycia oraz woda pitna. Jak we wtorek, 17 września, poinformowali przedstawiciele sieci, w sklepach zostaną wydzielone specjalne kosze, do których chętni będą mogli oddawać produkty dla powodzian.

Tiry z pomocą od Lidla

Wczoraj informowaliśmy, że sieć, jako jedna z pierwszych, wysłała tiry z pomocą dla powodzian. Wsparcie z Lidla dotarło do mieszkańców Jeleniej Góry, Głuchołaz oraz gminy Kłodzko. Wśród przekazywanych artykułów znalazły się m.in. woda, pieczywo, konserwy, kabanosy, kasza, ryż, makarony oraz słodycze dla dzieci.

– W ramach szybkiej odpowiedzi na krytyczną sytuację powodziową już w weekend zorganizowaliśmy pomoc dla mieszkańców Jeleniej Góry, Głuchołaz oraz gminy Kłodzko, a także strażaków w Prudniku i Legnicy. Teraz, w ramach kolejnego etapu naszych działań, zachęcamy klientów, by w każdym z ponad 900 sklepów włączyli się do zbiórki produktów na rzecz poszkodowanych – przekazała w dzisiejszym komunikacie Aleksandra Robaszkiewicz, dyrektorka ds. Corporate Affairs i CSR Lidl Polska.

Wspólna pomoc zamiast wojny cenowej?

Lidl Polska zapowiada, że monitoruje na bieżąco sytuację powodziową i jest w stałym kontakcie z przedstawicielami władz samorządowych. Postawa sieci podoba się konsumentom.

"Biedronka też pomaga, fajnie się patrzy na waszą walkę o niskie ceny, a jeszcze fajniej, jak oboje pomagacie w tak trudnej sytuacji. Brawo dla Was" – napisał jeden z internautów pod postem na facebookowym profilu Lidla.