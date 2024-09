Renta socjalna dla osób z niepełnosprawnością, które są całkowicie niezdolne do samodzielnej egzystencji, zostanie podwyższona do wysokości płacy minimalnej. Takie rozwiązanie zakłada obywatelski projekt zmiany ustawy o rencie socjalnej. Projekt na początku roku trafił do pierwszego czytania. Drugie czytanie zostało zaplanowane na wrzesień. Znamy szczegóły.

Ustawa o rencie socjalnej jest właśnie nowelizowana. Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny w lipcu 2024 roku pozytywnie zaopiniowała projekt, który zakłada wypłatę dodatku dopełniającego w wysokości 2520 zł. Zgodnie z obywatelskim projektem dodatek ma przysługiwać osobom uprawnionym do renty socjalnej, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji.

Obywatelski projekt ustawy o rencie socjalnej

Pomysłodawcy obywatelskiego projektu o rencie socjalnej oczekują, że znowelizowana ustawa wejdzie w życie od stycznia 2025 roku. Wysokość dodatku dopełniającego wynika z różnicy pomiędzy kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów na dzień 31 grudnia 2024 r. - 4300 zł a kwotą najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Ostateczny kształt ustawy nie jest jeszcze znany, bo ustawa jest procedowana.

Nowelizowana ustawa o rencie socjalnej zakłada, że dodatek dopełniający z ZUS, wypłacany razem z rentą socjalną stanowić będzie kwotę najniższego wynagrodzenia. W projekcie zapisano również, że:

dodatek będzie corocznie waloryzowany.

dodatek nie będzie wliczany do pomocy społecznej.

dodatek będzie przysługiwał osobom niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji.

dodatek będzie przyznany po złożeniu wniosku bez dodatkowego orzekania.

Ponadto, świadczenie uzupełniające w wysokości 500 zł nie zostanie odebrane, lecz zmienione - prawdopodobnie będzie obowiązywać kryterium. Ustawodawcy zapowiedzieli również zniesienie tzn. pułapki rentowej.

Kto jest uprawniony do renty socjalnej?

Renta socjalna przyznawana jest na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Wniosek można złożyć nie wcześniej niż na miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności. Za osobę pełnoletnią uważa się nie tylko osobę, która ukończyła 18 lat. Świadczenie mogą otrzymać osoby pełnoletnie, u których lekarz orzecznik lub komisja lekarskaZUS stwierdzi całkowitą niezdolność do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu.

Drugie czytanie projektu ustawy o rencie socjalnej

Drugie czytanie obywatelskiego projektu o rencie socjalnej zaplanowano na najbliższe posiedzenie Sejmu w dniach 11-13 września br. Drugie czytanie obejmuje możliwość zgłaszania przez posłów, Radę Ministrów lub wnioskodawców dodatkowych poprawek do przedstawionego sprawozdania. Jeżeli w trakcie drugiego czytania zgłoszone zostaną poprawki i wnioski, co do których wcześniej komisja nie zajęła stanowiska, projekt zostanie ponownie przekazany do tej komisji w celu rozpatrzenia nowych propozycji. Wówczas Komisja oceni zgłoszone w czasie drugiego czytania projektu propozycje i wnioski z udziałem ich autorów oraz opracuje dodatkowe sprawozdanie. Następnie Sejm przystąpi do głosowania i będzie to trzecie czytanie projektu ustawy.