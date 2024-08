Planowana na 14 sierpnia zmiana systemu dowodzenia w Wojskach Obronych Terytorialnych została przesunięta. Jak poinformował Sztab Generalny Wojska Polskiego, decyzja ta związana jest z trwającymi pracami nad nowym modelem dowodzenia w Siłach Zbrojnych RP.

Wojska Obrony Terytorialnej w czerwcu tego roku przeszły pomyślną certyfikację. Miała ona zakończyć proces powstawania formacji, zaś WOT 14 sierpnia miał zostać włączony w struktury podlegające pod odpowiedzialność Sztabu Generalnego WP.

-To było nasze zobowiązanie, ale to jest zapisane również w ustawie o obronie ojczyzny, że po osiągnięciu pełnych zdolności WOT przejdą do Sztabu Generalnego. Bardzo jest to dla mnie ważne, żeby usystematyzować strukturę funkcjonowania armii, żeby wszystko było ustalone w odpowiedni sposób i w odpowiedniej hierarchii. – mówił na początku kwietnia minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Sztab przekłada termin przejęcia Terytorialsów

Jednakże termin ten został przełożony. Głównym powodem tej decyzji są planowane zmiany w systemie dowodzenia Sił Zbrojnych RP.

"Zdecydowano więc wstrzymać przekazanie WOT w podporządkowanie Sztabu Generalnego WP, gdyż w przyszłości może nastąpić konieczność zmiany ich podległości" - napisał na Twitterze Sztab Generalny WP.

Powstanie Dowództwa Połączonych Rodzajów Sił Zbrojnych

Sztab Generalny WP pracuje bowiem nad stworzeniem Dowództwa Połączonych Rodzajów Sił Zbrojnych, które miałoby zarządzać wszystkimi rodzajami sił zbrojnych. W związku z tym, aby uniknąć konieczności ponownej reorganizacji struktur dowodzenia, zdecydowano o wstrzymaniu przekazania WOT pod bezpośrednie podporządkowanie SGWP.

Wraz z powstaniem nowej struktury potrzebne będą także zmiany prawne, które umożliwią sprawne przeprowadzenie procesu podporządkowania WOT.