Na pierwszym sierpniowym posiedzeniu Rada Ministrów zajmie się projektem ustawy dotyczącej pomocy de minimis. Chodzi o kluczowe zmiany dotyczące m.in. zwiększenia maksymalnej wartości wsparcia. Rząd pochyli się także nad uregulowaniem świadczenia honorowego. Jaki jest szczegółowy harmonogram posiedzenia rządu? Czym zajmą się ministrowie 6 sierpnia 2024 r.?

Kiedy odbędzie się najbliższe posiedzenie rządu?

Z informacji podanych na oficjalnej stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wynika, że najbliższe posiedzenie rządu odbędzie się we wtorek, 6 sierpnia 2024 r. Będzie to pierwsze sierpniowe posiedzenie Rady Ministrów. Rząd rozpocznie obrady o godzinie 11:00.

Ważne zmiany w pomocy de minimis

W grudniu 2023 r. Komisja Europejska wydała dwa rozporządzenia regulujące zasady udzielania pomocy de minimis w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2030 r. Wprowadzone zmiany dotyczą m.in. sposobu obliczania 3-letniego okresu przy sumowaniu limitu pomocy de minimis z lat podatkowych. Zwiększona została maksymalna wartość pomocy – odpowiednio do 300 tys. euro lub 750 tys. euro. Ponadto pomocą objęto te sektory, które dotychczas były wykluczone z możliwości jej udzielania. Zlikwidowano również niższy limit tego wsparcia w sektorze drogowego transportu towarów. Przygotowany przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z udzielaniem pomocyde minimis wprowadza unijne rozporządzenia do polskiego porządku prawnego. Nowelizacja obejmie aż 18 ustaw.

Stulatkowie z uregulowanym świadczeniem

W planach posiedzenia Rady Ministrów jest także projekt ustawy o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia. To propozycja wprowadzenia przepisów regulujących ustawowo tradycję przyznawania tego świadczenia. Projekt zakłada, aby prawo do świadczenia honorowego z tytułu ukończenia 100 lat życia przyznawane było z urzędu i przysługiwałoby także obywatelom polskim, którzy nie posiadają prawa do świadczeń emerytalno-rentowych (w tych przypadkach przyznawane byłoby ono na wniosek). Świadczenie byłoby w kwocie stałej odpowiadającej wysokości kwoty bazowej obowiązującej w dniu ukończenia 100 lat oraz nie podlegałoby waloryzacji. Projekt zakłada także finansowane świadczenia honorowego dla stulatków ze środków budżetu państwa (tak jak obecnie).

Jaki jest harmonogram posiedzenia rządu zaplanowanego na 6 sierpnia 2024 r.?

Porządek zaplanowanego na 6 sierpnia 2024 r. posiedzenia rządu przedstawia się następująco: