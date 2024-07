Posłowie chcą zakazać trzymania psów na uwięzi, a te w kojcach mają mieć zapewnione prawo do spacerów.

Do sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Złożyli go posłowie KO. Projekt zabrania trzymanie psów na uwięzi. Posłowie chcą tym zakazem zastąpić aktualnie, obowiązujący przepis, który zabrania „trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.” W uzasadnieniu posłowie piszą, że wyegzekwowanie tego ograniczenia i dowiedzenie opiekunowi psa, że nie stosuje się do tego przepisu jest bardzo trudne, przez co jest on martwy.

Niehumanitarne traktowanie psów

Problem dotyczy głównie psów przypiętych na łańcuchach do budy. Utrzymywanie zwierząt na łańcuchu jest niehumanitarne i wiąże się niejednokrotnie z konsekwencjami noszącymi znamiona znęcania się nad zwierzętami, takimi jak wrastanie łańcuchów w szyję, utrzymywanie zwierząt na zbyt ciężkich łańcuchach w stosunku do ich wielkości, przymarzaniem łańcuchów do ciała zwierząt. W ocenie wnioskodawców jedyną dopuszczalną i humanitarną formą ograniczenia ruchu na posesji prywatnej, powinien być kojec o określonych wymiarach – piszą w uzasadnieniu do projektu posłowie.

Jak kojce będą dopuszczalne?

W kojcu powinno być miejsce, chroniące psa przed zimnem czy upałami. Pies ma mieć zapewniony dostęp do światła i wody oraz karmy, a wielkość kojca powinna mu pozwalać swobodną zmianę pozycji.

W projekcie znalazły się dopuszczalne powierzchnie kojców, w zależności o wielkości zwierząt. I tak, pies o wysokości w kłębie poniżej 50 cm ma mieć kojec o minimalnej powierzchni 10 mkw., a powyżej 51 cm, minimalna powierzchnia kojca wynosi 15 mkw. Większe psy powinny mieć zapewnione przynajmniej 20 mkw. powierzchni. Każde kolejne zwierze w kojcu ma oznaczać obowiązek zwiększenia jego powierzchni o połowę. W przypadku zwierząt różnej wysokości, minimalny limit powierzchni powinien być obliczany w oparciu o większego psa. Psy trzymane w kojcu mają mieć zapewnioną możliwość ruchu poza kojcem przynajmniej dwa razy dziennie.

Projekt przewiduje, że psa można będzie trzymać na uwięzi tylko podczas spaceru lub transportu.