W mojej opinii przepisy dot. immunitetu członka delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nie mają zastosowania w sprawie zatrzymanego Marcina Romanowskiego, ale opinie są rozbieżne - stwierdził RPO Marcin Wiącek. Zdaniem Prokuratury Krajowej istnieją przepisy pozwalające na reakcję ze strony ZP RE.

Rzecznik Praw Obywatelskich został w rozmowie z RMF FM zapytany o kwestię "drugiego immunitetu" posła Marcina Romanowskiego, który został w poniedziałek zatrzymany po tym, jak Sejm uchylił mu immunitet. Romanowski usłyszał zarzuty związane z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości, który nadzorował w poprzednich latach jako wiceszef MS.

Immunitet Romanowskiego z Rady Europy

Kwestię "drugiego immunitetu" Romanowskiego, który miałby mu przysługiwać ze względu na uczestnictwo w polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy podnosi pełnomocnik Romanowskiego Bartosz Lewandowski. Według niego, Romanowski korzysta też z przywileju nietykalności osobistej ze względu na swoje członkostwo w delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Z opinią tą nie zgodziła się Prokuratura Krajowa. Jej rzecznik Przemysław Nowak przekazał, że "immunitet PACE (Zgromadzenia Parlamentarnego RE) nie wyłączał możliwości zatrzymania i przedstawienia zarzutów posłowi Marcinowi Romanowskiemu".

Rozbieżne opinie prawników z sprawie immunitetu Romanowskiego

Pytany o tę kwestię we wtorek Wiącek przyznał, że opinie prawników są w tej sprawie rozbieżne; dodał, że o tym, czy w sprawie Romanowskiego immunitet RE miał zastosowanie, zdecyduje sąd. RPO powiedział jednak, że w jego opinii "ten immunitet w tym przypadku nie miał zastosowania"; wskazał tu na przepisy regulaminu Zgromadzenia Parlamentarnego RE, który reguluje m.in. kwestie immunitetu członków delegacji.

Wiącek przypomniał, że na mocy tych przepisów członek delegacji ma prawo zawiadomić przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego RE, że został pozbawiony wolności, a przewodniczący - jeśli uzna, że doszło do naruszenia immunitetu członka delegacji, może interweniować w państwie, w którym dokonano zatrzymania. RPO dodał jednak, że przepisy dot. immunitetu w ZP RE wskazują, że taki immunitet dotyczy tylko spraw bezpośrednio związanych ze sprawowaniem w funkcji w ZP przez członków delegacji.

Stanowisko pełnomocnika Romanowskiego

W opinii pełnomocnika Romanowskiego, "w przypadku woli pociągnięcia go do odpowiedzialności karnj, zatrzymania i tymczasowego aresztowania Prokuratura była zobowiązana wystąpić do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy o uchylenie mu immunitetu w odpowiedniej procedurze". "Immunitet przysługujący Marcinowi Romanowskiemu ma charakter stały i chroni go do zakończenia kadencji" - dodał, powołując się na art. 15 Układu ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy z 1949 r.

Prokuratura Krajowa o drugim immunitecie Romanowskiego

Natomiast rzecznik PK przekazał, że prokurator zbadał kwestię immunitetu członka delegacji do ZP RE. Jak podkreślono, z zebranego materiału wynika m.in., że immunitet członków Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nie wyłącza możliwości przedstawienia zarzutów, zatrzymania oraz zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania w związku z przestępstwem popełnionym przez posła na Sejm RP, jeżeli przestępstwo to nie pozostaje w związku z wykonywaniem przez niego mandatu członka Zgromadzenia, nie ma charakteru korupcyjnego w związku z działalnością Zgromadzenia, a także nie dotyczy ujęcia takiego członka na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa, a sprawa ma być prowadzona na terytorium państwa polskiego.

Przywileje i immunitety Rady Europy

Art. 15 Układu ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, na który powołał się Lewandowski, mówi o tym, że: podczas sesji Zgromadzenia Doradczego przedstawiciele w Zgromadzeniu oraz ich zastępcy, niezależnie od tego, czy są członkami parlamentu, korzystają: na terytorium własnego państwa z immunitetów przyznawanych w tym państwie członkom parlamentu; na terytoriach wszystkich innych państw członkowskich z immunitetu od aresztowania i postępowania sądowego.

Autor: Mikołaj Małecki