"Istnieje samodzielna przesłanka do zastosowania z uwagi na bardzo wysoką karę grożącą za przestępstwa, które ogłoszono panu posłowi, a także próba destabilizacji postępowania przygotowawczego, która została rzeczywiście opublikowana. Ale to nie oznacza to, że nie istnieje zagrożenie dalszego utrudniania postępowania. Stąd wniosek o taki środek zapobiegawczy w ocenie prokuratorów. Decyzja została podjęta wczoraj po przesłuchaniu w charakterze podejrzanego" - powiedział Korneluk.