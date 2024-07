W Polsce, zgodnie z obowiązującym prawem, posiadanie broni czarnoprochowej nie wymaga pozwolenia. Jedynym warunkiem jest ukończenie 18 roku życia. Sytuacja ta może jednak ulec zmianie w związku z ostatnimi wydarzeniami.

Podczas interwencji w Bolesławcu, policjant został postrzelony z broni czarnoprochowej, co wywołało dyskusję na temat regulacji dotyczących tego typu broni. Szef MSWiA Tomasz Siemoniak, w rozmowie z Polskim Radiem, powiedział: „Jestem przekonany, że te kwestie trzeba zasadniczo uporządkować”. Podkreślił również, że nie jest to pierwszy przypadek użycia broni czarnoprochowej przeciwko funkcjonariuszom.

Prawo dotyczące broni czarnoprochowej

Zgodnie z ustawą o broni i amunicji, broń czarnoprochowa (palna rozdzielnego ładowania, wytworzona przed rokiem 1885 oraz jej replika) nie wymaga pozwolenia ani rejestracji. Jedynym wymogiem jest ukończenie 18 roku życia przez osobę nabywającą broń. Ta liberalna regulacja budzi jednak kontrowersje, zwłaszcza w kontekście incydentów z jej użyciem.

Broń czarnoprochowa zabija

W ubiegłą środę wieczorem w Bolesławcu, na Dolnym Śląsku, doszło do incydentu, podczas którego policjant został ranny. Zgodnie z informacjami podanymi przez Komendę Główną Policji, funkcjonariusze zostali wezwani do agresywnego mężczyzny demolującego mieszkanie. W trakcie interwencji z zamkniętego pomieszczenia padł strzał, raniąc jednego z policjantów. Napastnik później popełnił samobójstwo.

To nie jedyny przypadek, w którym broń czarnoprochowa została użyta przeciwko funkcjonariuszom. Pod koniec zeszłego roku, dwaj dolnośląscy policjanci zginęli z rąk Maksymiliana F., który użył tego samego rodzaju broni. Do tragedii doszło, gdy funkcjonariusze przewozili mężczyznę radiowozem do komisariatu we Wrocławiu.

Minister Siemoniak o broni czarnoprochowej

„Rozmawiałem z komendantem głównym insp. Markiem Boroniem, że najwyższy czas tym tematem się zająć, bo to nie jest pierwszy przypadek postrzelenia policjantów z broni czarnoprochowej” – podkreślił Siemoniak. Dodał również: „Być może trzeba będzie jakiś nowych regulacji ograniczających czy zakazujących. Ale też sobie powiedzieliśmy, że nie róbmy tego w emocjach, bo to łatwo jest, żebym teraz zapowiedział ostre działania. Jestem przekonany, że te kwestie trzeba zasadniczo uporządkować, bo nie może być tak, że policjanci są narażeni na tego rodzaju sytuacje”.

Ile kosztuje czarnoprochowy rewolwer?

Koszt zakupu broni czarnoprochowej w Polsce może się znacznie różnić w zależności od modelu i stanu technicznego. Na przykład, nowy czarnoprochowy rewolwer można nabyć za około 1,500 do 2,500 złotych. Używane modele mogą być tańsze, jednak ich cena również zależy od wielu czynników, takich jak stan zachowania czy unikalność egzemplarza. Tego typu broń zapewni możliwość kilkukrotnego oddania strzału i na dystansie do 25 metrów może śmiertelnie ranić.

Co z rekonstruktorami?

Broń czarnoprochowa cieszy się dużą popularnością wśród rekonstruktorów historycznych, którzy odtwarzają różne epoki i wydarzenia historyczne. Używają jej do wiernego odtwarzania bitew oraz scen z przeszłości, co pozwala widzom na lepsze zrozumienie historii i zobaczenie na żywo, jak wyglądały starcia sprzed setek lat.

-Mam trzy sztuki broni czarnoprochowej, nigdy nie strzelałem nawet z żadnej amunicji, używamy tylko przybitek, czyli… papieru toaletowego, by proch eksplodował wewnątrz lufy hakownicy czy piszczeli (średniowieczna broń palna - red.). Ciężko mi sobie teraz wyobrazić, że miałbym musieć rejestrować broń, czy robić na nią pozwolenie, to poprostu element inscenizacyjny. Oczywiście trzeba przejść pewne przeszkolenie, by bezpiecznie obsługiwać taką broń, ale nie jest ona niebezpieczna, ciężko też sobie chyba wyobrazić, że bym napadł na bank czy strzelał się z policją przy użyciu archaicznej hakownicy.

Rekonstruktorzy często inwestują dużo czasu i środków, aby zdobyć odpowiednie umiejętności w obsłudze tej broni, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników inscenizacji. Dla wielu z nich jest to pasja, która łączy miłość do historii z praktycznymi umiejętnościami strzeleckimi.