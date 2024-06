W Monitorze Polskim opublikowano postanowienia Marszałka Sejmu RP o wygaśnięciu mandatów 25 posłów, którzy dostali się do Parlamentu Europejskiego.

Wybór nowych posłów do Parlamentu Europejskiego

W Monitorze Polskim opublikowano postanowienia marszałka Sejmu Szymona Hołowni z 11 czerwca 2024 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów posłów, którzy dostali się do Parlamentu Europejskiego w wyborach 9 czerwca. Z danych PKW wynika, że mandat do PE zdobyło 25 dotychczasowych posłów.

Rzeczniczka marszałka Sejmu Katarzyna Karpa-Świderek poinformowała PAP, że korespondencja do osób, które mają zastąpić dotychczasowych 25 posłów została już wysłana.

Reprezentacja Trzeciej Drogi, Konfederacji i Lewicy w PE

Z komitetu Trzeciej Drogi mandaty do PE zdobyli dwaj dotychczasowi posłowie do Sejmu RP - Michał Kobosko i Krzysztof Hetman. Również dwóch b. posłów Konfederacji, czyli Grzegorz Braun i Stanisław Tyszka wyjadą do Strasburga. Z Lewicy do PE dostali się Joanna Scheuring-Wielgus i Krzysztof Śmiszek.

W Parlamencie Europejskim zasiądzie siedmioro byłych posłów Prawa i Sprawiedliwości - Piotr Müller, Małgorzata Gosiewska, Jacek Ozdoba, Waldemar Buda, Marlena Maląg, Arkadiusz Mularczyk i Michał Dworczyk.

Znaczna obecność Koalicji Obywatelskiej w Parlamencie Europejskim

Najwięcej byłych posłów wyśle do PE Koalicja Obywatelska, jest to 12 polityków: Jacek Protas, Marcin Kierwiński, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Michał Szczerba, Dariusz Joński, Marta Wcisło, Bartłomiej Sienkiewicz, Jagna Marczułajtis-Walczak, Borys Budka, Mirosława Nykiel, Bogdan Zdrojewski, Bartosz Arłukowicz.

Z list komitetu wyborczego PiS do PE dostali się także Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński. Obaj politycy twierdzili, że nadal są posłami, ale marszałek Sejmu Szymon Hołownia w grudniu ub. roku wydał postanowienia o stwierdzeniu wygaśnięcia ich mandatów. Stało się po tym, jak 20 grudnia 2023 r. zapadł prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, który skazał Kamińskiego i Wąsika na dwa lata pozbawienia wolności za przekroczenie uprawnień w tzw. aferze gruntowej z 2007 r.

Kontrowersje wokół mandatów Wąsika i Kamińskiego

Obaj politycy PiS odwołali się od postanowień marszałka o wygaśnięciu ich mandatów. Ponieważ sprawę Kamińskiego rozpatrzyła Izba Pracy Sądu Najwyższego, która nie uwzględniła jego odwołania, mandat po nim objęła Monika Pawłowska. Mandat po Wąsiku pozostał natomiast nieobjęty. Na skutek sporu kompetencyjnego wewnątrz SN, Izba Pracy nie mogła zająć się odwołaniem polityka o wygaśnięciu jego mandatu, a marszałek Hołownia powstrzymywał się z publikacją postanowienia w tej sprawie.

Szansa na rozwiązanie kryzysu po wyborach do PE

Po wyborach do PE 9 czerwca Hołownia powiedział, że "dziś, kiedy Maciej Wąsik objął mandat do PE, widzi szansę na wyjście z tego kryzysu".(PAP)

Autor: Olga Łozińska

oloz/ itm/ ann/