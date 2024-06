Pojawiają się kolejne przypadki boreliozy wśród żołnierzy stacjonujących przy granicy z Białorusią, co budzi obawy o możliwość wybuchu epidemii. Żołnierze codziennie zmagają się z dużą liczbą kleszczy, co zwiększa ryzyko zakażenia. Dobrym rozwiązaniem byłoby uznanie dla mundurowych boreliozy za chorobę zawodową, co umożliwiłoby skuteczniejsze leczenie.

Żołnierze potwierdzają, że liczba ukąszeń przez kleszcze znacząco wzrosła w porównaniu do ubiegłych lat. Chociaż wielu z nich podchodzi do problemu rutynowo, wyciągając kleszcze samodzielnie, bagatelizowanie problemu może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych.

Działania MON są niewystarczające?

Ministerstwo Obrony Narodowej prowadzi programu profilaktyki zdrowotnej, mającego na celu zapobieganie boreliozie. Żołnierze są już zaopatrywani w środki przeciwko kleszczom, a nowe inicjatywy obejmą programy profilaktyczne dla chorób metabolicznych, skóry oraz boreliozy.

-Owszem, na granicy dostajemy repelent, chociaż i tak kupujemy mocniejsze środki, niż te od MON-u. Problemem są szczepienia. U mnie w batalionie trzykrotnie była lista. Oczywiście się wpisałem za każdym razem. Minął rok i wciąż nie ma szczepień przeciwko odkleszczowym chorobom. Za to byłem w tym czasie dwa razy na granicy. - opowiada Mariusz, żołnierz "zmechu".

Borelioza chorobą zawodową żołnierzy?

Żołnierze chcieliby również, by odkleszczowa borelioza była wpisana na listę chorób zawodowych dla mundurowych. Ułatwiłoby to kwestie świadczeń z ZUS oraz pokrywania kosztów leczenia.

Borelioza odkleszczowa, znana również jako choroba z Lyme, jest infekcją bakteryjną wywoływaną przez bakterie z rodzaju Borrelia. Głównym wektorem przenoszącym te bakterie są kleszcze, które zarażają ludzi podczas ukąszenia. Choroba zaczyna się często od charakterystycznego rumienia wędrującego, czyli czerwonego pierścienia, który pojawia się wokół miejsca ukąszenia. Wczesne objawy mogą również obejmować gorączkę, dreszcze, zmęczenie, bóle głowy oraz mięśni.

Diagnostyka boreliozy może być trudna, ponieważ jej objawy często przypominają inne choroby. W przypadku braku wczesnego leczenia, borelioza może prowadzić do poważnych komplikacji, takich jak zapalenie stawów, problemy neurologiczne, a nawet zaburzenia sercowe. Leczenie zwykle polega na antybiotykoterapii, która jest najskuteczniejsza we wczesnym stadium choroby. Profilaktyka obejmuje unikanie obszarów zalesionych, stosowanie repelentów oraz dokładne sprawdzanie ciała po pobycie na świeżym powietrzu. Edukacja na temat boreliozy i jej wczesnych objawów jest kluczowa w zapobieganiu poważnym konsekwencjom zdrowotnym.