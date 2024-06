Podchodzę do tego z dużo większym spokojem niż niektóre "gorące głowy"; projekt Trzeciej Drogi sprawdził się, zbudował nową przestrzeń w polskiej polityce - podkreślił Szymon Hołownia, nawiązując do wyniku TD w wyborach do PE. "Będziemy musieli skupić się na rozwiązywaniu nie problemów kampanijnych, ale tylko i wyłącznie na rozwiązywaniu problemów państwa w bardzo trudnym czasie" - zaznaczył.