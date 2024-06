"Myślę, że każdy z nas może być dumny, że uczestniczył w tak wizjonerskim projekcie (...). Chciałam państwu bardzo podziękować za to, że bierzecie udział w tej pracy. To nie jest coś, co należy do podstawowego państwa obowiązku, to jest coś (...) wszechogarniającego, co przestawia naszą edukację, każdą edukację w każdym kraju europejskim, na zupełnie inne tory" - dodała.