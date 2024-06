Na piątek został wyznaczony kolejny termin przesłuchania dwóch ostatnich świadków, którzy mają stanąć przed komisją ds. tzw. afery wizowej: prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i b. prezesa Orlenu Daniela Obajtka. Szef PiS potwierdził obecność na posiedzeniu.

Przesłuchania Kaczyńskiego i Obajtka w piątek

Jarosław Kaczyński został wezwany na piątek na godz. 9. Będzie to drugi, wyznaczony przez komisję, termin jego przesłuchania. Daniel Obajtek został wezwany po raz trzeci. Jego przesłuchanie zaplanowano na godz. 12.

Przewodniczący komisji wizowej Michał Szczerba (KO) poinformował w czwartek, że prezes PiS został skutecznie wezwany na piątkowe przesłuchanie. Jak doprecyzował, po środowym posiedzeniu zostało mu doręczone wezwanie.

Szczerba zaznaczył, że w toku jest natomiast przekazanie przez funkcjonariuszy policji zawiadomienia b. prezesowi Orlenu. "Stosujemy różne metody, nawet niestandardowe, by wezwanie było skuteczne" - powiedział szef komisji.

Szczerba podejmuje kroki, aby przesłuchania były skuteczne

"Wystąpiłem do ministra sprawiedliwości o nadzór nad tą sprawą. Poprosiłem Sąd Okręgowy w Warszawie, by potraktował tę sprawę jako priorytetową i skierował wniosek komisji w trybie, który umożliwi skuteczne działanie i doprowadzenie Daniela Obajtka na posiedzenie" - stwierdził Szczerba.

Według niego, oba piątkowe przesłuchania się odbędą.

Lider PiS potwierdził w czwartek, że pojawi się na piątkowym przesłuchaniu. Nie wiadomo jednak, czy obecny będzie b. szef Orlenu.

Wstępne sprawozdanie komisji w poniedziałek

Wstępna wersja sprawozdania z prac komisji ma być przedstawiona w poniedziałek. Zdaniem Szczerby, jest szansa na dotrzymanie tego terminu. „Będą to konkretne rezultaty dotychczasowych prac, a - jeśli czas pozwoli - również wstępne zawiadomienia do organów ścigania wobec osób, które w naszej opinii naruszyły swoje obowiązki, nie przestrzegały ich albo abdykowały z funkcji państwowych, które powinny sprawować" - powiedział Szczerba.

Środowe posiedzenie komisji – nieobecność kluczowych świadków

W środę na posiedzenie komisji ds. tzw. afery wizowej nie stawił się żaden z zaplanowanych do przesłuchania w tym dniu świadków. O godz. 10 zeznania miał złożyć prezes PiS Jarosław Kaczyński, a o godz. 15 b. prezes Orlenu Daniel Obajtek. W związku z ich nieobecnością komisja wystąpiła do sądu o nałożenie na prezesa PiS 3 tys. zł kary porządkowej, a na b. prezesa Orlenu, oprócz kary porządkowej, także o zarządzenie zatrzymania i doprowadzenia na kolejne przesłuchanie.

Obajtek krytykuje działania przewodniczącego komisji

Po decyzji o skierowaniu wniosku w sprawie doprowadzenia Obajtek ocenił na platformie X, że "cyrk Michała Szczerby i KO się rozkręca". "Dziś już próbowano zdyskredytować to, gdzie jestem. Teraz chcą mnie siłą doprowadzić na komisję śledczą.(...) Naprawdę ktoś wierzy jeszcze, że wezwanie mnie na przesłuchanie w sprawie, z którą nie mam nic wspólnego, nie jest wyłącznie politycznym przedstawieniem?" - zapytał b. szef Orlenu. Zauważył przy tym, że złożył wniosek do komisji z prośbą o przełożenie przesłuchania po kampanii, jednak jej przewodniczący "nadal chce robić cyrk z pieniędzy podatników".

Zasady wzywania i przesłuchiwania osób przez sejmową komisję śledczą

Według ustawy o sejmowej komisji śledczej "do postępowania w sprawach wzywania oraz przesłuchiwania osób wezwanych przez komisję oraz zwalniania ich z obowiązku zachowania tajemnicy (...) stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego dotyczące w tym zakresie świadków".

Zgodnie zaś z Kodeksem postępowania karnego "na świadka, biegłego, tłumacza lub specjalistę, który bez należytego usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie organu prowadzącego postępowanie albo bez zezwolenia tego organu wydalił się z miejsca czynności przed jej zakończeniem, można nałożyć karę pieniężną w wysokości do 3 tys. zł". Jak dodano w Kpk, w takich wypadkach "można ponadto zarządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie świadka".

Procedura przymusowego doprowadzenia świadka przez sąd

Nakaz doprowadzenia świadka wydaje sąd. W przypadku skierowania takiego wniosku przez komisję śledczą, sąd na posiedzeniu niejawnym musi sprawdzić jego zasadność oraz kwestię spełnienia przesłanek do zastosowania przymusowego doprowadzenia. W przypadku wydania przez sąd nakazu doprowadzenia, trafia on do policji, która może zatrzymać wskazaną osobę i doprowadzić na określony termin przed organ wzywający. Czas zatrzymania nie powinien się przedłużać, gdyż samo zatrzymanie powinno trwać wyłącznie w zakresie niezbędnym do doprowadzenia świadka. (PAP)

Autorzy: Karolina Mózgowiec, Rafał Białkowski

