Prezes PiS Jarosław Kaczyński, zgodnie z zapowiedziami, nie stawił się na przesłuchanie przed komisją śledczą ds. tzw. afery wizowej. Posiedzenie rozpoczęło się bez świadka. Na godz. 15 przewidziane jest przesłuchanie byłego prezesa Orlenu Daniela Obajtka, który kandyduje do PE z listy PiS na Podkarpaciu. Zapowiedział on, że nie ma czasu, by się stawić na przesłuchanie przed komisją.