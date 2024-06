Ostatnia prosta do niedzielnych wyborów. Już 9 czerwca wybierzemy 53 europosłów, którzy do 2029 r. będą reprezentowali Polskę w Parlamencie Europejskim. Na kogo będziemy głosować w wyborach do PE? Ile jest komitetów wyborczych i jakie wylosowały numery list?

Wybory do PE 2024 – kiedy głosowanie?

Zgodnie z treścią Postanowienia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 r. dzień wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego został wyznaczony na niedzielę, 9 czerwca 2024 r. Lokale wyborcze, w których będzie można głosować, będą czynne od godziny 7.00 rano do godziny 21.00.

Kogo wybieramy w eurowyborach?

W zaplanowanych na 9 czerwca 2024 r. wyborach do Parlamentu Europejskiego będziemy wybierać 53 eurodeputowanych. Polska została podzielona na trzynaście okręgów wyborczych. Podział ten jest następujący:

okręg 1: województwo pomorskie,

okręg 2: województwo kujawsko-pomorskie,

okręg 3: województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie,

kręg 4: część województwa mazowieckiego (Warszawa i osiem powiatów: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński, a ponadto zagranica oraz statki),

okręg 5: część województwa mazowieckiego (pozostałe 29 powiatów województwa mazowieckiego oraz cztery miasta na prawach powiatów),

okręg 6: województwo łódzkie,

okręg 7: województwo wielkopolskie,

okręg 8: województwo lubelskie,

okręg 9: województwo podkarpackie,

okręg 10: województwa małopolskie i świętokrzyskie,

okręg 11: województwo śląskie,

okręg 12: województwa dolnośląskie i opolskie,

okręg 13: województwa lubuskie i zachodniopomorskie.

Wybory do PE 2024 – komitety wyborcze

Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) zarejestrował 10. komitetów wyborczych, które spełniły ustawowy warunek zarejestrowania list więcej niż w jednym okręgu wyborczym. To właśnie te komitety wystawią swoich kandydatów na europosłów. Tylko pierwsze siedem komitetów ma zasięg ogólnopolski, czyli wystawiają one kandydatów we wszystkich trzynastu okręgach wyborczych.

Jakie numery wylosowały poszczególne komitety wyborcze?

Zgodnie z treścią art. 219 § 1 w związku z art. 338 Kodeksu wyborczego PKW przeprowadziła losowanie jednolitych numerów dla list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego tego samego komitetu wyborczego, zarejestrowanych więcej niż w jednym okręgu wyborczym. Odbyło się ono 10 maja 2024 r. Zgodnie z treścią komunikatu PKW 10. komitetów wyborczych, które spełniły ustawowy warunek, otrzymało następujące numery: