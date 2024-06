Były minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau zapewnił przed sejmową komisją śledczą ds. tzw. afery wizowej, że nie był inicjatorem zlokalizowania Centrum Decyzji Wizowych w Łodzi, a o kryteriach wyboru dowiedział się po fakcie. Przewodniczący komisji Michał Szczerba zaznaczył, że według urzędników MSZ, to dyrektor gabinetu politycznego Raua wskazywał, że Centrum ma być zlokalizowane w Łodzi.

Rau został zapytany m.in. o decyzję dotyczącą zlokalizowania Centrum Decyzji Wizowych w Łodzi – w jego okręgu wyborczym.

Powołanie Centrum Decyzji Wizowych

Centrum zostało powołane w 2021 r. w strukturach MSZ, by wesprzeć urzędy konsularne na Białorusi po wydaleniu z tego kraju większości polskiego personelu dyplomatyczno-konsularnego. W 2023 r. podjęto decyzję o jego rozbudowie i przeniesieniu do Łodzi. Projekt rozporządzenia, za który odpowiadał ówczesny wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk, zakładał, że centrum będzie obsługiwać wnioski wizowe w uproszczonej procedurze nie tylko z Białorusi, ale także z 20 innych krajów. Projekt rozporządzenia został w lipcu 2023 r. wycofany.

Rau o lokalizacji Centrum Decyzji Wizowych

Były minister spraw zagranicznych zapewniał przed komisją, że ulokowanie Centrum Decyzji Wizowych w Łodzi nie było jego inicjatywą. Zaznaczył, że powstanie centrum jako integralnej części departamentu konsularnego resortu było reakcją na wymuszone opuszczenie Białorusi przez polski personel konsularny.

„Dlaczego w Łodzi? Nie dlatego, że ja jestem inicjatorem pomysłu, by powstało w Łodzi, nie dlatego, że o taką lokalizację zabiegałem, nie dlatego, że chciałem stworzyć określoną ilość miejsc pracy w Łodzi, chociaż gdy taka decyzja zapadła w wyniku ustaleń kolegialnej grupy osób, z których nie mianowałem ani jednej i nie znałem ani jednej, kiedy taka decyzja zapadła, potraktowałem ją z satysfakcją” – przyznał Rau.

Dodał, że po fakcie dowiedział się o niektórych kryteriach wyboru Łodzi – bo jest to duży ośrodek z zapleczem akademickim i kadrowym oraz ma „zabezpieczenia dotyczące bezpieczeństwa”. Według niego, w grę wchodził także wybór – z tego, co pamięta - Lublina.

Szczerba o decyzji Raua

Przewodniczący komisji Michał Szczerba (KO) zaznaczył, że według urzędników MSZ, to dyrektor gabinetu politycznego Raua Mateusz Pali wskazywał, że Centrum Decyzji Wizowych ma być zlokalizowane w Łodzi. „Może chciał zrobić panu niespodziankę? Ale niech pan nie udaje, że lokalizacja centrum w Łodzi nie ma nic wspólnego z pana okręgiem wyborczym. (…)Pana ludzie podpisali umowę na 60 miesięcy na najem powierzchni biurowej bez rozporządzenia, które dotyczyło rozszerzenia na kolejne 20 krajów, czyli łącznie 21 krajów. Pan to otwierał, a nie miał pan rozporządzenia, czyli uprawiał pan fikcję. I tę fikcję bada w tej chwili NIK. W piątek będą wnioski pokontrolne skierowane do MSZ. I pana nazwisko tam, w tych wnioskach, prawdopodobnie będzie” – powiedział Szczerba.

Rau o powodach wycofania projektu

Rau został też zapytany o powód wycofania projektu rozporządzenia, które zakładało rozszerzenie uproszczonej obsługi wniosków wizowych o kolejne, poza Białorusią, kraje. B. szef MSZ wskazał, że projekt został wycofany, bo kierowano się w nim tylko jedną przesłanką: mianowicie skrócenia kolejek oczekujących na rozpoczęcie procedur wizowych, „zaniedbując to, co w polityce wizowej jest priorytetem, czyli bezpieczeństwo”.

Autorzy: Karolina Mózgowiec, Rafał Białkowski