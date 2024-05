Jaka czeka nas przyszłość?

CZY SZTUCZNA INTELIGENCJA JEST W STANIE ZASTĄPIĆ ZAWODY?

/> />

Wraz z rozwijaniem się technologii nasuwają się pytania takie jak „Czy AI może zastąpić ludzi w wykonywaniu różnych zawodów?”. Z jednej strony nowoczesna technologia jest w stanie wykonywać skomplikowane zadania, które dotychczas były wykonywane przez ludzi. Co może doprowadzić do utraty miejsca pracy i źródeł utrzymania czy nawet konieczności zmiany specjalizacji. Z drugiej strony AI może jedynie uzupełniać, a nie zastępować ludzi. W wielu przypadkach to właśnie ona może pomóc w pracy usprawniając pewne procesy. Jednak na świecie istnieje wiele zawodów, których nie uda się w pełni zastąpić. Umiejętność podejmowania decyzji czy praca z ludźmi są cechami, które ciężko jest osiągnąć maszynom.

JAKIE ZAWODY ZASTĄPI SZTUCZNA INTELIGENCJA?

/> />

Już wiele zawodów jest zastępowane przez AI, przykładami na to są kasjerzy czy kierowcy. W Ameryce można się spotkać z taksówką, za której kierownicą nie ma kierowcy. Sztuczna inteligencja zazwyczaj jest programowana do prostych zadań, które często się powtarzają, jednym z przykładów takich zawodów jest wcześniej wspomniany kasjer. AI może przetwarzać ogromne ilości danych i przeprowadzać ich analizę znacznie szybciej niż człowiek, więc analityk danych też jest jednym z zawodów zagrożonych. Sztuczna inteligencja również potrafi szybciej i dokładniej automatyzować procesy księgowe niż księgowy.

A WIĘC JAKIE ZAWODY SĄ BEZPIECZNE?

/> />

Uważam, że pewnym zawodem jest psycholog. Jest to praca, do której potrzebne jest rozumienie drugiego człowieka i siebie samego. Roboty nie są w stanie zastąpić uczuć ludzi, które są kluczowe w tej pracy. Lekarze czy pielęgniarze również wymagają relacji międzyludzkich.

Warto również wspomnieć, że duży rozwój technologii stwarza możliwości na powstanie nowych zawodów.

Podsumowując, AI może zmienić rynek pracy nie do poznania, ale tak samo prawdopodobne jest to, że nowoczesne technologie będą stanowiły dla nas wsparcie i będą zwiększały efektywność pracy. ©℗