Jak wynika z najnowszego sondażu United Surveys by IBRiS dla DGP i RMF FM, gdyby wybory do Parlamentu Europejskiego odbywały się w najbliższą niedzielę, wygrałoby Prawo i Sprawiedliwość, na które zagłosowałoby 32,7 proc. ankietowanych. Drugie miejsce przypadłoby z kolei Koalicji Obywatelskiej, która uzyskałaby 30,3 proc. głosów.

Podium zamyka Trzecia Droga (Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe) z poparciem na poziomie 12,6 proc. W europarlamencie znaleźliby się także przedstawiciele Lewicy (9,6 proc. głosów) i Konfederacji (8,6 proc.).

Do urn zdecydowanie poszłoby 36,2 proc. obywateli. Raczej udział w głosowaniu wzięłoby również kolejne 8,6 proc. wyborców. Swojego głosu zdecydowanie nie oddałoby 31,2 proc. uprawnionych do głosowania, raczej do urn nie poszłoby także kolejne 20,8 proc. osób. 3,2 proc. pytanych nie ma w tej kwestii twardego stanowiska.

Podział mandatów

Według analizy dra Macieja Onasza z Katedry Systemów Politycznych Uniwersytetu Łódzkiego takie wyniki pozwoliłyby wprowadzić do europarlamentu 19 deputowanych z PiS, a 17 z KO. – PiS mogłoby liczyć na trzy mandaty z okręgu małopolskiego, po dwa z mazowieckiego „obwarzanka”, Podkarpacia, Śląska i Dolnego Śląska. Z kolei KO wywalczyłaby po dwa mandaty w Warszawie, Wielkopolsce, Małopolsce, na Śląsku i Dolnym Śląsku, ale nie miałaby żadnego reprezentanta na Podkarpaciu – tłumaczy politolog.

Jak wynika z symulacji, Trzeciej Drodze przypadłoby siedem miejsc w europarlamencie (w Warszawie, mazowieckim „obwarzanku”, Wielkopolsce, Małopolsce, a także na Podlasiu i Mazurach, Śląsku oraz Dolnym Śląsku), a Lewicy i Konfederacji po pięć (w Warszawie, Wielkopolsce, Małopolsce, a także na Śląsku i Dolnym Śląsku). Rozmówca DGP zastrzega jednak, że względu na ordynację wyborczą do PE szczegółowy podział mandatów może różnić się od nieznacznie tych prognoz.

Sondaż zrealizowany został w dniach 10-12 maja 2024 r. przez United Surveys by IBRiS dla DGP i RMF FM na próbie 1000 dorosłych Polaków. badanie zostało zrealizowane metodą mix-mode online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI / CATI).

/> />