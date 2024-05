Zasiłek pogrzebowy pójdzie w górę, a projekt ustawy, wprowadzający rewolucyjne wręcz zmiany, trafił już do konsultacji. Zakłada on nie tylko zwiększenie kwoty, przysługującej po śmierci osoby bliskiej, ale zmienia również zasady przyznawania tzw. zasiłku celowego. Ile więcej zasiłku będzie przysługiwać?

Kwestia zasiłku pogrzebowego od lat była przedmiotem niemałych emocji, bowiem kwoty, jakie bliscy osoby zmarłej otrzymywali od państwa po jej śmierci nijak miały się do realnych wydatków pogrzebowych. Teraz ma się to zmienić.

Zasiłek pogrzebowy ostro w górę

Dotychczas kwota zasiłku pogrzebowego, przyznawanego jednorazowo po śmierci osoby bliskiej, była wręcz śmiesznie mała i wynosiła 4 tys. zł, i nie była zmieniana od 2011 r. Mając na uwadze, że powinien on pokryć dużą część wydatków związanych z organizacją ceremonii pogrzebowej, nijak miała się ona do realnych kosztów. Te zaś, urzędnicy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oszacowali na około 8-10 tys. zł w zależności od regionu kraju. Widząc tak dużą rozbieżność, w resorcie postanowiono działać.

Opracowany projekt ustawy zakłada, że kwota zasiłku pogrzebowego wzrośnie do 7 tys. zł, a dodatkowo, co roku będzie waloryzowana, czego w dotychczas obowiązującym systemie nie było.

„Kwota ta będzie corocznie waloryzowana od dnia 1 marca, przy zastosowaniu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym” – piszą w uzasadnieniu do ustawy jej twórcy.

Zmiany zasad przydzielania zasiłku celowego

Na tym jednak nie kończą się ustawowe zmiany związane z pogrzebem. Dotkną one również zasiłku celowego, jaki przyznawany jest z opieki społecznej, o który również można się ubiegać po śmierci bliskiej osoby. Nie jest to wielka kwota, bowiem wynosi 2 tys. zł, ale w nowej ustawie postanowiono uszczegółowić zasady jego przyznawania. Od tej pory będzie on przeznaczany na: