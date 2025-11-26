Samolot Embraer E170STD przyleciał do Wilna z warszawskiego lotniska Chopina. - Dzisiaj o godz. 13:43 na lotnisku w Wilnie samolot linii LOT, który przyleciał z Warszawy, numer lotu LO771, zjechał z pasa startowego podczas kołowania w kierunku płyty postojowej – powiedział przedstawiciel Litewskich Portów Lotniczych Tadas Vasiliauskas.

Na stronie Flightradar24 widać, że samolot znajduje się po północnej stronie lotniska w Wilnie. Przy samolocie stoi kilka samochodów serwisowych, w tym wóz strażacki. Pasażerowie są wysadzani z samolotu.

Pas startowy lotniska w Wilnie jest tymczasowo zamknięty co najmniej do godziny 17. Samoloty lecące do Wilna są kierowane do innych portów lotniczych.