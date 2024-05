Kryzys na Morzu Czerwonym znacząco podniósł koszty transportu towarów z Azji, co wpływa na produkcję nagrobków w Polsce. Granit, kluczowy materiał na płyty nagrobne, jest importowany z Chin. Obecna sytuacja może prowadzić do ograniczonej dostępności i wyższych cen.

Stawki frachtu morskiego jeszcze kilka miesięcy temu były na rekordowo niskim poziomie. Obecnie, ze względu na niebezpieczną sytuację na Morzu Czerwonym, koszty te wzrosły o 200-300 proc.

Wpływ kryzysu na transport Przez Kanał Sueski

Ostrzał statków przez Hutich wpłynął na bezpieczeństwo na trasie przez Kanał Sueski, prowadząc do wyboru dłuższych i droższych tras wokół Afryki. Dodatkowe opłaty związane z transportem mogą wynosić 150-200 euro za kontener, co dotknie również polskich importerów.

Skutki dla branży kamieniarskiej w Polsce

Szef Polskiego Związku Kamieniarstwa, Krzysztof Skolak w rozmowie z money.pl wskazuje, że ceny produktów kamieniarskich, takich jak kostka, krawężniki czy płyty nagrobne, wzrosły o około 20 proc. rok do roku. Na wzrost cen wpływ mają również rosnące koszty pracownicze oraz energii elektrycznej.



Importerzy granitu ograniczają dostawy do niezbędnych zamówień, co może skutkować mniejszą dostępnością materiałów lub wyższymi cenami. Wielu importerów posiada jednak zapasy kamienia, które mogą złagodzić wpływ gwałtownych wzrostów kosztów.

Jakie alternatywy dla branży?

Tomasz Karczmarczyk, prowadzący zakład kamieniarski pod Warszawą, zauważa, że na rynku dostępne są alternatywy dla kamienia z Azji, takie jak granit z Hiszpanii i Skandynawii. Branża może również korzystać z zapasów nagromadzonych podczas pandemii COVID-19.