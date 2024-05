Sejm, który w środę rozpocznie posiedzenie zajmie się m.in. projektem ustawy wprowadzającym świadczenie "aktywni rodzice w pracy", czyli tzw. babciowe. Posłowie rozpatrzą też projekt w sprawie tzw. wakacji składkowych oraz projekt ustawy o bonie energetycznym.

Plan przebiegu posiedzenia Sejmu i obrady nad nowelami

Posiedzenie Sejmu ma być trzydniowe: posłowie będą obradować w środę i czwartek w tym tygodniu oraz w środę 15 maja.

Debata nad przesunięciem terminu wdrożenia KSeF i pomocą dla obywateli Ukrainy

Pierwszego dnia Sejm prawdopodobnie rozpocznie prace nad rządowym projektem noweli zakładającym przesunięcie terminu wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) z 1 lipca 2024 roku na 1 lutego 2026 roku.

W harmonogramie obrad zaplanowano ponadto pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Zakłada on m.in. powiązanie wypłat 800 plus i świadczenia z programu "Dobry start" z obowiązkiem szkolnym i przedłuża ochronę tymczasową dla Ukraińców uciekających przed wojną do 30 września 2025 r.

Dyskusja o ochronie własności w RP i nowela ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

W środę posłowie zdecydują też o dalszych losach obywatelskiego projektu o ochronie własności w RP przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego, wysuniętymi między innymi w związku z amerykańską ustawą Just 447 o niezwłocznym uczynieniu sprawiedliwości ocalonym z Holocaustu, którym nie zadośćuczyniono ich strat. Projekt wpłynął do Sejmu w styczniu 2020 r. Na poprzednim posiedzeniu Izby wniosek o odrzucenie projektu złożył klub KO; poparcie dla projektu zadeklarowała tylko Konfederacja.

Posłowie przeprowadzą też drugie czytanie projektu noweli ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Jej cel to uszczelnienie importu tzw. minerałów konfliktowych, czyli złota, cyny, tantalu i wolframu. Importerzy będą musieli zagwarantować, by takie towary nie pochodziły z obszarów, które są objęte wojną.

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i wprowadzenie programu 'Aktywny rodzic'

Sejm ma kontynuować prace nad rządowym projektem noweli ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Nowe przepisy mają umożliwić przedsiębiorcom wzięcie urlopu od płacenia składki ZUS, czyli tzw. wakacji składkowych. Zgodnie z projektem, z wakacji składkowych będą mogli skorzystać przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), którzy oprócz samych siebie ubezpieczają co najwyżej dziewięć innych osób, oraz którzy osiągają roczne przychody na poziomie nieprzekraczającym równowartości 2 mln euro.

Kolejny punkt obrad to pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka - "Aktywny rodzic", tzw. babciowe. Zakłada on wprowadzenie trzech świadczeń dla rodziców dzieci od 12. do 35. miesiąca życia: "aktywni rodzice w pracy", "aktywnie w żłobku" i "aktywnie w domu". Celem programu jest ułatwienie rodzicom pogodzenia zadań rodzicielskich z aktywizacją zawodową.

Tzw. babciowe wyniesie 1500 zł miesięcznie na czas 24 miesięcy – od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia dziecka. Większe wsparcie otrzymają rodzice i opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami. W przypadku dzieci, które potrzebują stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością codziennego współudziału opiekuna dziecka w leczeniu, rehabilitacji i edukacji – świadczenie wyniesie 1900 zł miesięcznie.

Projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego i prace nad zgodnością Kodeksu pracy z normami UE

Również w środę Sejm będzie pracować nad złożonym przez posłów KO projektem nowelizacji Kodeksu wyborczego, który rozszerza uprawnienie do głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich, do Sejmu i Senatu oraz do Parlamentu Europejskiego na wszystkich wyborców - zarówno w kraju, jak i za granicą.

W czwartek posłowie rozpoczną prace nad projektem nowelizacji Kodeksu pracy. Projekt dotyczy dostosowania polskiego prawa do przepisów UE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem czynnikami rakotwórczymi lub mutagenami podczas pracy w celu ochrony przed substancjami reprotoksycznymi, które wpływają negatywnie na rozrodczość kobiet i mężczyzn.

Wotum nieufności dla minister klimatu oraz debata o ograniczeniu cen energii i bonie energetycznym

Tego dnia prawdopodobnie odbędzie się debata nad złożonym przez PiS wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski. "Skala chaosu, jaka panuje w obszarze klimatu i środowiska jest nieprawdopodobna; dajemy jej dziś czerwoną kartkę" - podkreślali parlamentarzyści PiS.

Najprawdopodobniej posłowie rozpoczną też prace nad rządowym projektem ustawy o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym. Zakłada on, że osoby z niższym dochodem będą mogły skorzystać z bonu energetycznego, a cena maksymalna energii elektrycznej zostanie ustalona na poziomie 500 zł/MWh. Jak wskazała Kancelaria Premiera, bez zamrożenia, stawka taryfowa wynosiłaby 739 zł MWh.

Ponadto, w drugiej połowie 2024 roku utrzymana zostanie dotychczasowa cena maksymalna na poziomie 693 zł/MWh dla: instytucji samorządowych, podmiotów użyteczności publicznej - np. szkół, żłobków, szpitali, a także małych i średnich przedsiębiorstw. Za stosowanie ceny maksymalnej przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają rekompensaty.

Rozpoczęcie prac nad podniesieniem kwoty wolnej od podatku i plany na środę 15 maja

W czwartek Sejm rozpocznie prace nad projektem posłów PiS, dotyczącym podniesienia kwoty wolnej od podatku dla wszystkich do wysokości równej dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ale nie mniejszej niż 60 tys. zł

W środę 15 maja Sejm planuje zająć się ewentualnymi poprawkami Senatu do noweli ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Tego dnia również ministra zdrowia ma przedstawić dokument: Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032. (PAP)

