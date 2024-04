Na Wiejskiej trwa 10. posiedzenie Sejmu X kadencji. Piątkowe obrady Sejmu zdominują prace nad projektem ustawy dotyczącym spółek z udziałem Skarbu Państwa. Podczas ostatniego dnia obrad odbędą się także ważne głosowania. Jak wygląda szczegółowy harmonogram obrad przewidziany na 26 kwietnia?

Obrady 10. posiedzenia Sejmu – 24-26 kwietnia 2024 r.

Na oficjalnej stronie Sejmu RP pojawił się wstępny harmonogram obrad 10. posiedzenia Sejmu X kadencji, podający przybliżony czas rozpatrywania punktów porządku dziennego planowanych na ten tydzień sejmowych batalii. Wynika z niego, że w tym tygodniu posłowie będą obradować aż trzykrotnie: 24, 25 i 26 kwietnia 2024 r. Piątkowe posiedzenie wystartuje o godz. 10:00. Jak zaznaczono, przestawiony na stronie harmonogram jest materiałem roboczym, który może ulec zmianie.

Porządki w spółkach Skarbu Państwa – członkowie niezależni i jawność wynagrodzeń

Na ostatni dzień sejmowej batalii zaplanowano wielkie sprzątanie w spółkach Skarbu Państwa, czyli pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu naprawy ładu korporacyjnego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Celem proponowanego projektu jest, jak wskazują jego twórcy, zapewnienie profesjonalizmu i fachowości w zarządzaniu majątkiem publicznym. "Projekt koncentruje się zwłaszcza na podniesieniu wymogów kwalifikacyjnych i zaostrzeniu kryteriów wykluczających dla kandydatów do rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa" – czytamy w uzasadnieniu do projektu. Kluczową zmianą ma być wprowadzenie do organów nadzorczych spółek w pełni kontrolowanych przez państwo tzw. członków niezależnych. Zgodnie z treścią uzasadnienia projektu ustawy mieliby spełniać wymogi "właściwe dla kandydatów na członków komitetu audytu, określone w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, ale jednocześnie będą poddani bardzo rygorystycznym kryteriom apolityczności i apartyjności". Według twórców projektu ustawy członkiem niezależnym nie będzie mogła zostać:

osoba należąca do partii politycznej,

osoba, która w okresie pięciu lat przed powołaniem do organu nadzorczego pełniła funkcję wymienioną w art. 1 lub 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,

osoba, która w okresie pięciu lat przed powołaniem do organu nadzorczego wykonywała mandat posła, senatora, posła do Parlamentu Europejskiego lub radnego,

osoba, która w okresie pięciu lat przed powołaniem do organu nadzorczego zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczyła pracę lub usługi na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.

Projekt zakłada także pełną jawność wynagrodzeń członków organów nadzorczych i zarządzających spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Porządki w spółkach Skarbu Państwa – walka z polityczną korupcją

Projekt ma, jak czytamy w uzasadnieniu, uderzyć w zjawisko korupcji politycznej. Przepisy dotyczące partii politycznych i komitetów wyborczych zakazują finansowania działalności partii oraz komitetów przez osoby prawne, w tym spółki, a co za tym idzie, zamykają zatem drogę dla bezpośredniego finansowania działalności politycznej przez podmioty gospodarcze kontrolowane przez państwo. Tymczasem, jak wskazują autorzy projektu ustawy, "przepisy nie ograniczają jednak zjawiska, które nasiliło się w ostatnich latach, a mianowicie finansowania działalności rządzącej partii przez osoby zawdzięczające tejże stanowiska członków organów zarządzających i nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Mamy w ten sposób do czynienia z faktycznym obejściem zakazu finansowania działalności partyjnej przez spółki kontrolowane przez państwo" – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Szczegółowy harmonogram sejmowych prac – piątek, 26 kwietnia 2024 r.

Piątkowy harmonogram sejmowych prac wygląda następująco: