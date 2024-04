W piątek i niedzielę odbędą się konferencje wyborcze organizowane przez PKW i KBW. Kolejne planowane są do wtorku, ale możliwe jest, że wyniki II tury wyborów zostaną podane już w poniedziałek. Chmielnicki przypominał, iż w trosce o jak największą transparentność, na stronie wybory.gov.pl będą publikowane wyniki raportowane już przez komisje wyborcze najniższego szczebla. Będą one jednak weryfikowane, w związku z czym będzie możliwe, iż do czasu oficjalnego komunikatu PKW dokładne dane liczbowe się zmienią.