Zakład Ubezpieczeń Społecznych w kwietniu rozpoczął wypłaty trzynastych emerytur. Świadczenia trafiły do ponad 2,1 mln osób. Łączna kwota wypłat wyniosła blisko 3,8 mld zł – poinformował rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. Kolejny termin wypłaty przypada 10 kwietnia. Wypłaty realizowane są tak, aby do wyznaczonego terminu pieniądze dotarły do klientów. Jeśli termin wypłaty świadczenia wypada na dzień wolny od pracy, to wypłacane jest ono wcześniej.

"Akcja przyznania trzynastej emerytury przebiega bez zakłóceń i zgodnie z założonym harmonogramem" – przekazał rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Pierwsze trzynastki trafiły do emerytów i rencistów

Poinformował, że pierwsze trzynastki trafiły do emerytów i rencistów przed Wielkanocą. Druga transza – na początku kwietnia. Kolejny termin wypłaty trzynastek przypada 10 kwietnia.

Trzynastka przysługuje w wysokości najniższej emerytury. W tym roku wynosi 1780,96 zł brutto. Aby ją otrzymać, nie trzeba składać wniosku. ZUS przyzna ją automatycznie.

Kiedy ZUS wypłaca trzynastki?

Trzynaste emerytury są wypłacane wraz ze świadczeniem podstawowym, w terminie jego wypłaty. A te następują: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia każdego miesiąca.

Wypłaty realizowane są tak, aby do wyznaczonego terminu pieniądze dotarły do klientów. Dlatego jeśli termin wypłaty świadczenia wypada na dzień wolny od pracy, to wypłacane jest ono na tyle wcześniej, aby najpóźniej w ostatnim dniu roboczym, tuż przed terminem wypłaty, pieniądze trafiły do emeryta czy rencisty.

Osoby, które świadczenia pobierają 1, 6 i 20 kwietnia – otrzymają je odpowiednio wcześniej, tzn. najpóźniej 29 marca, 5 kwietnia i 19 kwietnia.

Trzynastkę wcześniej otrzymają też osoby pobierające świadczenia i zasiłki przedemerytalne, których termin wypłaty trzynastki przypada na 1 maja. Ponieważ jest to dzień wolny od pracy, trzynastka powinna trafić do świadczeniobiorców najpóźniej 30 kwietnia.

Jedno świadczenie pieniężne podzielone na równe części

W przypadku renty rodzinnej pobieranej przez kilka uprawnionych osób (np. wdowa i osierocone dziecko) wówczas przysługuje jedno świadczenie pieniężne i jest ono podzielone na równe części dla wszystkich uprawnionych. Podobnie wygląda sytuacja przy zbiegu prawa do świadczeń, np. emerytury z ZUS i KRUS lub emerytury wypłacanej wraz z rentą wypadkową. Osobie uprawnionej przysługuje tylko jedna trzynastka. Jeśli świadczenia wypłacane są przez dwa różne organy emerytalno-rentowe, wtedy tę trzynastkę wypłaci ZUS.

Komu przysługują trzynastki?

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje osobom, które 31 marca br. mają prawo do wypłaty emerytury – w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej, renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej – w tym renty rodzinnej po inwalidzie wojennym lub wojskowym oraz rent rodzinnych wypadkowych, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.