Prezydentem Warszawy zostanie Rafał Trzaskowski. Według wyników sondażowych przeprowadzonych przez Ipsos na zlecenie największych stacji telewizyjnych to przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej zyskał najwięcej głosów. Rafał Trzaskowski zdobył 59,8 proc. głosów.

Do wyścigu o fotel prezydenta Warszawy wystartowali:

Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej, który uzyskał 59,8 proc. głosów

Tobiasz Bocheński z Prawa i Sprawiedliwości z wynikiem 18,5 proc.

Magdalena Biejat z Nowej Lewicy z wynikiem 15,8 proc.

Janusz Korwin-Mikke z Bezpartyjnych z wynikiem 1,5 proc.

Romuald Starosielec z Ruchu Naprawy Polski z wynikiem 0,5 proc.

Przemysław Wipler z Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców z wynikiem 3,9 proc.

Premier zabierając głos po przedstawieniu wyników sondażu exit poll podkreślił, że po czterech miesiącach od wygranych 15 października wyborów parlamentarnych - według niego bardzo trudnych - ma "najważniejszą wiadomość".

- Mamy dziś wiadomość dnia - Rafał Trzaskowski potwierdził, że jest liderem demokratycznej Polski samorządowej, uzyskał kapitalny wynik - oświadczył premier cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Trzaskowski: Ten wynik to wielka radość i wzruszenie

Trzaskowski ocenił, że ten wynik to wielka radość i wzruszenie.

- Dla chłopaka, który urodził się w Warszawie i tutaj wychował to zaufanie warszawianek i warszawiaków jest czymś, co najbardziej buduje" - podkreślił.

Podziękował wszystkim warszawiakom i wyraził nadzieję, że ich nie zawiedzie, podziękował też premierowi Donaldowi Tuskowi za wsparcie.

"Ta droga - do tego, żeby demokracja była w Polsce naprawdę silna, żeby mieć absolutną pewność, że populiści spod znaku PiS-u już nie wrócą nigdy do władzy - wcale nie będzie prosta (...). Ten kolejny krok na tej drodze został zrobiony i jestem przekonany, że przed nami kolejne, dlatego, że absolutnie musimy wygrywać wybory po to, żeby pokazać, że cała Polska naprawdę jest otwarta, tolerancyjna, uśmiechnięta, jest europejska" - powiedział Trzaskowski.