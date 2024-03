Nie ma możliwości podwyżki kwoty wolnej do 60 tys. zł w 2025 — powiedział w wywiadzie dla Polsat News minister finansów Andrzej Domański.

Jednym z głównych postulatów nowego rządu było podwojenie kwoty wolnej od podatku z obecnych 30 tys. zł do 60 tys. zł. Ta obietnica była częścią "100 konkretów na 100 dni" - zestawu reform, które rząd planował wprowadzić w ciągu pierwszych 100 dni urzędowania. Czwarty punkt tej deklaracji dotyczył właśnie tej zmiany.

Obniżymy podatki. Osoby zarabiające do 6000 zł brutto (także na działalności gospodarczej) i pobierające emeryturę do 5000 zł brutto nie będą płaciły podatku dochodowego. Podniesiemy kwotę wolną od podatku – z 30 tys. zł do 60 tys. zł., w przypadku podatników rozliczających się według skali podatkowej, w tym także przedsiębiorców i emerytów. - czytamy w programie.

Okazuje się jednak, że obietnica ta nie będzie na razie spełniona.

- Na chwilę obecną nie ma miejsca, aby wzrosła do 60 tys. w przyszłym roku"- powiedziałAndrzej Domański.

Minister został zapytany o ewentualne wprowadzenie jej w 2026 r. opowiedział zdawkowo: "Będziemy liczyć."