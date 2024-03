"Inflacja bazowa w Polsce dzisiaj to jest prawie 5%. Inflacja bazowa w Stanach Zjednoczonych wynosi dzisiaj 2,8% i oni mają stopę 5,25%. I cały czas Fed komunikuje to, co ja również próbuję przekazać: dopóki nie będziemy mieli pewności, że wszystkie ceny - tak jak się zachowuje cały rynek - nie są zbliżone do celu inflacyjnego, nie powinniśmy luzować polityki pieniężnej" - wskazała Tyrowicz w rozmowie.