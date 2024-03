Dwa razy w roku zmieniamy czas, co wiąże się z przestawieniem zegarków. Kiedy ma miejsce zmiana czasu na letni w 2024 roku? Czy to już dziś? Czy zegarki cofamy o godzinę czy przestawiamy o godzinę do przodu? I wreszcie – dla wielu z nas najważniejsza kwestia – śpimy dłużej czy krócej?

Zmiana czasu na letni w 2024 roku. Czy to już dziś?

Wielu z nas zastanawia się, kiedy ma miejsce zmiana czasu zimowego na letni w 2024 roku. Czy to już dziś? Czy w nocy z 23 na 24 marca przestawiamy zegarki?

Okazuje się, że na tę datę przyjdzie nam poczekać jeszcze tydzień. Przestawienie zegarków ma bowiem miejsce zawsze w ostatnią niedzielę marca. W związku z tym zmiana czasu na letni w 2024 roku wypada w nocy z 30 na 31 marca. Będziemy musieli wtedy przestawić zegarki z godz. 2.00 na godz. 3.00, co dla większości z nas oznaczać będzie sen krótszy o godzinę. Tegoroczna zmiana czasu będzie miała miejsce w wyjątkowym terminie – 31 marca to Niedziela Wielkanocna.

Zmiana czasu zimowego na letni oznacza złą wiadomość dla tych wszystkich, którzy lubią spać. Jednocześnie przypomina o tym, że dni stają się coraz dłuższe i wielkimi krokami zbliża się lato, a wraz z nim więcej słońca, urlop i wakacje.

Zmiana czasu zimowego na letni. Wpływ na zdrowie

Zmiana czasu zimowego na letni wpływa na nasze zdrowie. To trudny czas dla naszego organizmu. Nasz zegar biologiczny zostaje zakłócony. Może mieć to zły wpływ na samopoczucie, a w skrajnych przypadkach może mieć negatywne konsekwencje dla naszego zdrowia. Możemy czuć się zdekoncentrowani, pozbawieni energii i senni. Trudniej może być nam się uczyć i zapamiętywać. Według naukowców zmiana czasu zwiększa ryzyko depresji, zawału serca czy udaru mózgu. Przestawienie zegarków o jedną godzinę do przodu wpływa też na kierowców. Ich zdolność koncentracji wówczas spada, a to prowadzić może do groźnych konsekwencji w postaci kolizji i wypadków.

Część osób wyjątkowo szybko przyzwyczaja się do nowości. Zmiana czasu zimowego na letni nie będzie więc dla nich szczególnie trudnym doświadczeniem. Niektórzy potrzebują jednak przynajmniej kilku dni, aby odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Dla nich przestawienie zegarków i jego konsekwencje odczuwalne będą zdecydowanie dłużej i mogą obniżyć jakość ich życia.

Kiedy kolejna zmiana czasu?

Marcowa zmiana czasu zimowego na letni to pierwsza z dwóch tego typu rewolucji w 2024 roku. Kolejna zmiana czasu czeka nas w ostatni weekend października 2024 roku. W nocy z 26 na 27 października przestawimy zegarki z godz. 3.00 na godz. 2.00. Tym samym zyskamy dodatkową godzinę snu. Jednocześnie oznaczać to jednak będzie zbliżanie się zimy z jej krótkimi i chłodnymi dniami.