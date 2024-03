Jednym z głośniejszych postulatów Koalicji Obywatelskiej było wprowadzenie kwoty wolnej od podatku na poziomie 60 tys. zł. Na stronie 100 Konkretów pod tą obietnicą dodano adnotację: „Ministerstwo Finansów skierowało projekt do wykazu prac legislacyjnych rządu. Prowadzone są uzgodnienia wewnątrzresortowe”. Czy i kiedy podatnicy mogą liczyć na wprowadzenie tej zmiany?

Ostatnia deklaracja ze strony rządu w sprawie kwoty wolnej od podatku prowadzi nas do odpowiedzi Donalda Tuska z 19 marca tego roku wygłoszonej podczas konferencji prasowej dotyczącej wakacji składkowych.

– Rząd nie rezygnuje z podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł – powiedział premier.

Przypomnijmy brzmienie czwartego konkretu.

„Obniżymy podatki. Osoby zarabiające do 6000 zł brutto (także na działalności gospodarczej) i pobierające emeryturę do 5000 zł brutto nie będą płaciły podatku dochodowego. Podniesiemy kwotę wolną od podatku – z 30 tys. zł do 60 tys. zł., w przypadku podatników rozliczających się według skali podatkowej, w tym także przedsiębiorców i emerytów”.

100 Konkretów – kwota wolna od podatku

Dzisiaj na stronie internetowej, gdzie możemy zobaczyć wszystkie 100 Konkretów Koalicji Obywatelskiej zmieniły się barwy, którymi oznaczono postulaty – na zielono są te zrealizowane, a na pomarańczowo – te w trakcie realizacji.

Postulat podniesienia kwoty wolnej od podatku uzyskał kolor pomarańczowy i dopisek, że Ministerstwo Finansów skierowało projekt w tej sprawie do wykazu prac legislacyjnych rządu i prowadzone są obecnie uzgodnienia międzyresortowe.

Kwota wolna od podatku – koszty dla państwa

W interpelacji poselską nr 271 Piotr Muller zapytał o realizację postulatu podniesienia kwoty wolnej. Wówczas, w styczniu 2024 roku, Jarosław Neneman – podsekretarz stanu w MF, powiedział, że ”postulat ten pozostaje aktualny”. Jednak jego realizacja będzie poprzedzona stosownymi analizami i w konsekwencji będzie korespondować z wynikami audytu stanu finansów publicznych.

Neneman uzupełnił, że podwyższenie kwoty wolnej od podatku z 30 000 zł do 60 000 zł mogłoby w warunkach 2024 r. spowodować zmniejszenie obciążeń podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o około 48 mld zł.