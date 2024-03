Będziemy robić wszystko, żeby rozwijać hodowlę zwierząt w Polsce, łącznie z norkami. Chcemy w tej sprawie rozwiązań systemowych, a nie doraźnych - poinformował w środę przewodniczący OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych Sławomir Izdebski.

W środę na konferencji prasowej podczas drugiego dnia Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce zaprezentowano podpisane we wtorek w nocy uzgodnienie przedstawicieli organizacji rolniczych z ministrem rolnictwa. Jeden z punktów przewiduje, że minister rolnictwa ma zwrócić się do premiera Donalda Tuska z wnioskiem o wstrzymanie tranzytu przez terytorium Polski produktów rolnych z Ukrainy objętych embargiem.

"To, co wczoraj zostało podpisane, to są tylko uzgodnienia. To jest taki pierwszy krok w kierunku tym, żeby poczynić następne kroki" - powiedział Izdebski. Dodał, że uzgodnienie zostało podpisane nie przez wszystkich przedstawicieli organizatorów protestów z całej Polski, którzy byli na spotkaniu z premierem. "Wśród osób, które podpisały uzgodnienie, byli przeważnie producenci zbóż" - wskazał.

Jak mówił, "głównym tematem i źródłem tego dokumentu było właśnie wsparcie polskiego rządu dla producentów zbóż".

"Rolnicy potrzebują wsparcia, środków, po to, żeby wyjść teraz w pole" - podkreślił przewodniczący OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych. Powiedział jednocześnie, że "trzecim naszym postulatem jest rozwój - szerokorozumiany - hodowli zwierząt w Polsce". "Musimy szukać rozwiązań systemowych, a nie doraźnych" - dodał.

Hodowla zwierząt

"Będziemy ostro stawiać na rozwój hodowli zwierząt, łącznie z norkami. Nie ma mowy o jakichkolwiek ograniczeniach, wręcz odwrotnie - będziemy robić wszystko, żeby te hodowle w Polsce rozwijać" - podkreślił.

Izdebski zapowiedział, że rolnicy w piątek chcą zorganizować spotkanie związkowe wszystkich branż, które współpracują z OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych. "Rozmawiałem dzisiaj z ministrem rolnictwa Czesławem Siekierskim, zgodził się wstępnie" - dodał.