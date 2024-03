Dziś premier mianował Dariusza Korneluka na stanowisko nowego prokuratora krajowego, jak poinformował rano Jan Grabiec, szef kancelarii premiera.

Nowy Prokurator Krajowy ma zaradzić na kryzys w instytucji. Wcześniej bowiem, w piątek 12 stycznia, minister sprawiedliwości Adam Bodnar zwolnił z tej funkcji Dariusza Barskiego, uzasadniając to faktem, że Barski jest na emeryturze i nie może kontynuować pełnienia swojej roli. Barskiemu wręczono dokument, w którym stwierdzono, że jego przywrócenie do aktywnej służby miało miejsce z naruszeniem przepisów prawa. Na stanowisku tymczasowo zastąpił go prokurator Jacek Bilewicz.

Tymczasowy Prokurator Krajowy

Decyzja ministra spotkała się z krytyką ze strony prezydenta Andrzeja Dudy oraz samych struktur Prokuratury Krajowej. Również zastępcy prokuratora generalnego i prokuratorzy regionalni wyrazili swoje zastrzeżenia, podkreślając, że ustawa o prokuraturze nie przewiduje stanowiska tymczasowego prokuratora krajowego, a działania ministra nie mają mocy prawnej.

Dariusz Korneluk - kim jest?

Korneluk to prokurator w Warszawie od 25 lat. Pracował na wszystkich szczeblach Prokuratury. W latach 2003 - 2016 był szefem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Płónoc w Warszawie, szefem Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie i szefem Prokuratuty Apelacyjnej w Warszawie. Aktualnie od marca 2016r. wykonuje czynności służbowe w Prokuraturze Rejonowej Warszawa - Śródmieście w Warszawie. Współzałożyciel Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia.