12 marca rozpoczyna się posiedzenie nowej KRS, która będzie obradować przez dziewięć dni, rozbitych na dwa posiedzenia w tym i przyszłym tygodniu. Co znalazło się w porządku obrad? M.in.konkurs do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Poza konkursem do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w porządku obrad nowej KRS znajdują się także prace nad wnioskiem do TK, który ma zablokować możliwość wykonywania niektórych wyroków Trybunału w Strasburgu. Nowa KRS dąży do stwierdzenia niekonstytucyjności przepisu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który nakazuje stronom konwencji, w tym Polsce, przestrzegać wyroków ETPC.

Wyroki, których Rada nie chce wykonywać, dotyczą stwierdzonego przez ETPC naruszenia prawa do sądu z powodu neosędziów orzekających w SN i dublerów w TK. Są to wyroki, którym wykonania odmawiał rząd PiS, ale które teraz chce wykonać obecny rząd.