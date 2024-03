Przygotowaliśmy wniosek o wotum nieufności wobec szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego; za chwilę go złożymy - poinformował szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. Ocenił, że Kierwiński odpowiedzialny jest za środowe wydarzenia przed Sejmem, kiedy podczas protestu rolników doszło do starć z policją.

Błaszczak na czwartkowej konferencji prasowej w Sejmie odniósł się do zorganizowanego w środę protestu rolników, podczas którego doszło do starć z policją i zatrzymań kilkunastu protestujących. W stronę policji rzucano kostką brukową, a służby odpowiedziały gazem łzawiącym. Zachowanie policji krytykowali politycy PiS, którzy m.in. udostępniali w mediach społecznościowych nagrania ze starć, winą za zajścia obarczając przede wszystkim kierownictwo MSWiA.

"Nie ulega odpowiedzi, że za wszystko to, co dotyczy bezpieczeństwa naszej ojczyzny, wszystko to, co miało miejsce wczoraj, odpowiada minister spraw wewnętrznych i administracji. W związku z tym przygotowaliśmy wniosek o wotum nieufności dla ministra Kierwińskiego, za chwilę zostanie on złożony" - zapowiedział Błaszczak.

"Nie godzimy się na to wszystko to, co związane jest z sytuacją, jaka miała miejsce w środę. Nie godzimy się (...) na wykorzystywanie policji do celów politycznych, bo tak to należy określić, nie godzimy się na nazywanie rolników chuliganami - stąd (nasz) wniosek" - mówił Błaszczak.

Kierwiński powiedział w środę w Sejmie, że rolnicy przyjechali do Warszawy, żeby protestować w sposób pokojowy. Zastrzegł, że wśród protestujących znaleźli się prowokatorzy, którzy zaatakowali policję i w tej sytuacji, policjanci musieli zareagować. (PAP)

autorzy: Mikołaj Małecki, Karol Kostrzewa

mml/ kos/ mrr/