Na Wiejskiej trwa 7. posiedzenie Sejmu X kadencji. Czwartkowe obrady są drugim dniem tego posiedzenia. Jak wygląda szczegółowy harmonogram obrad przewidzianych na 7 marca? Czym zajmą się posłowie drugiego dnia 7. posiedzenia Sejmu?

Obrady 7. posiedzenia Sejmu – 6-8 marca 2024 r.

Na oficjalnej stronie Sejmu RP pojawił się szczegółowy harmonogram obrad 7. posiedzenia Sejmu X kadencji, podający przybliżony czas rozpatrywania punktów porządku dziennego planowanych na ten tydzień sejmowych batalii. Wynika z niego, że w tym tygodniu posłowie będą obradować aż trzykrotnie: 6, 7 i 8 marca 2024 r. Posiedzenia czwartkowe i piątkowe wystartują o godz. 9:00.

Czym zajmą się posłowie 7 marca 2024 r.?

Drugi dzień 7. posiedzenia Sejmu X kadencji zapowiada się równie emocjonująco co pierwszy. W sejmowym planie dnia bowiem pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji Kodeksu karnego. Zgodnie z projektowaną regulacją zmianie miałaby ulec m.in. sama definicja gwałtu. W proponowanej nowelizacji także wyższe kary za to przestępstwo. Gwałt miałby zostać zdefiniowany jako "przestępstwo przeciwko autonomii seksualnej" zamiast obowiązującego obecnie "przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności".

W czwartkowych planach również sprawozdanie komisji o przedstawionym przez Prezydium Sejmu projekcie uchwały wzywającym Komisję Europejską do przedłożenia propozycji nałożenia sankcji na import rosyjskiej i białoruskiej żywności i produktów rolnych do UE. W uzasadnieniu do projektowanej uchwały wskazano, że "import tych produktów z Rosji i Białorusi w dalszym ciągu generuje ogromne dochody dla producentów, handlowców i budżetów tych państw". Autorzy projektu uważają, iż "naszym moralnym obowiązkiem jest zaprzestanie handlu, który może bezpośrednio lub pośrednio przyczynić się do wzmocnienia zdolności Rosji i wspierającej jej Białorusi do kontynuowania wojny z Ukrainą. Tym bardziej że rosyjski import może zawierać zboża skradzione z okupowanych terytoriów Ukrainy" – czytamy dalej we wspomnianym uzasadnieniu.

W czwartek także pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji Kodeksu cywilnego oraz ustawy o kredycie konsumenckim, a ściślej uchylenia przepisów, zgodnie z którymi do osób fizycznych prowadzących gospodarstwa rolne należy stosować przepisy ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej, ustawy o kredycie konsumenckim oraz kodeksu cywilnego o klauzulach abuzywnych i niektóre przepisy o pożyczce. Jak czytamy w uzasadnieniu do tego projektu, wejście w życie powyższych przepisów "w praktyce spowodowały ograniczenie dostępu do finansowania rolników poprzez znaczny wzrost kosztów kredytu oraz wprowadzenie dodatkowej biurokratyzacji". Projektowana nowelizacja ma zatem "wyjąć" kredyty dla rolników spod przepisów ustawy o kredycie konsumenckim.

Czwartkowe obrady, podobnie jak środowe, mają potrwać do późnych godzin nocnych i zakończą się prawdopodobnie przed północą.

Szczegółowy harmonogram sejmowych prac – czwartek, 7 marca 2024 r.

Czwartkowy harmonogram sejmowych prac wygląda następująco: