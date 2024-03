"12 gwarancji samorządowych" zostanie w sobotę zaprezentowanych na konwencji programowej Trzeciej Drogi (PSL i Polska 2050) - zapowiedzieli w rozmowie z PAP politycy koalicji. Pokażemy, co chcemy lokalnym wspólnotom zaproponować, nasz sposób myślenia o samorządności - podkreślili.

W sobotę o godz. 10 w Otrębusach (woj. mazowieckie) odbędzie się konwencja programowa Trzeciej Drogi z udziałem prezesa PSL, wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz lidera Polski 2050, marszałka Sejmu Szymona Hołowni.

Szef klubu PSL-TD Krzysztof Paszyk przekazał w rozmowie z PAP, że konwencja będzie skupiona na programie wyborczym Trzeciej Drogi. "Będzie pokazywała to, co chcemy lokalnym wspólnotom zaoferować. Jak je wesprzeć, żeby było więcej kompetencji, więcej środków, większa niezależność od władzy centralnej" - podkreślił. W jego ocenie "to zostało w ostatnich ośmiu latach zaburzone".

Dopytywany o program wyborczy Trzeciej Drogi, Paszyk powiedział, że wszystkie szczegóły zostaną zaprezentowane na konwencji. "Będą rzeczy w części już dobrze znane, związane z Polskim Stronnictwem Ludowym i Polską 2050, nasze postulaty, ale będzie też sporo nowych programowych obietnic" - zapowiedział polityk.

"Wszystkich bardzo serdecznie na to spotkanie zapraszamy" - zaznaczył szef klubu PSL-TD.

Z kolei szef klubu Polska 2050-TD Mirosław Suchoń powiedział PAP, że na konwencji zostanie zaprezentowanych "dwanaście gwarancji samorządowych", które - jak wyjaśnił - "będą takim wyznacznikiem tego, jaką działalność w samorządach będą prowadzić nasi kandydaci, którzy uzyskają mandat". "Będzie to dwanaście spójnych gwarancji, które pokazują nasz sposób myślenia o samorządności" - zaznaczył.

Suchoń zwrócił uwagę, że gwarancje te będą dotyczyć bardzo ważnych spraw dla małych ojczyzn, takich jak edukacja czy transport publiczny. "Z wielu stron docierają do nas takie apele, aby Trzecia Droga stała się taką drogą, gdzie te racje społeczności trafiają pod obrady rad gminnych, powiatowych czy miejskich" - powiedział. Jak dodał, radni, którzy zostaną wybrani z ramienia koalicji Trzecia Droga będą zajmowali się sprawami ważnymi dla lokalnej społeczności, czasem "niesłyszanymi przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast czy obecnych radnych".

W połowie lutego w Kielcach odbyła się konwencja Trzeciej Drogi, podczas której Polska 2050 i PSL oficjalnie zainaugurowały kampanię samorządową.

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 7 kwietnia. Druga tura wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów, prezydentów miast - 21 kwietnia. (PAP)