Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek, że pracuje nad ustawą wprowadzającą zakaz sprzedaży e-papierosów. W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów umieszczono też projekt nowelizacji ustawy, która ma wdrożyć unijną dyrektywę o nowatorskich wyrobach tytoniowych.

Podczas wtorkowej konferencji "Palenie i wapowanie wśród młodzieży szkolnej" dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia Dariusz Poznański podkreślił, że resort pracuje nad ustawą, którą wprowadzi zakaz jednorazowych papierosów elektronicznych. Z kolei projekt, który pojawił się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, ma wdrożyć dyrektywę UE z 29 czerwca 2022 r.

Przedstawiciel MZ zauważył, że "papierosy elektroniczne dzielą się na te, które zawierają nikotynę i te, które jej nie zawierają". "Są też nowatorskie wyroby podgrzewane" – zauważył Poznański. Tych ostatnich wyrobów dotyczy właśnie projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

"Implementacja dyrektywy UE ma wprowadzić zakaz stosowania aromatów charakterystycznych w nowatorskich wyrobach podgrzewanych. To jest implementacja jeden do jednego przepisów tej dyrektywy" – podkreślił Poznański.

Projekt tej ustawy przewiduje, że prezes Biura do spraw Substancji Chemicznych będzie mógł zażądać od producentów i importerów nowatorskich wyrobów tytoniowych przeprowadzenia dodatkowych badań lub przekazania dodatkowych informacji. Ma to pozwolić na kompleksową ocenę nowatorskich wyrobów tytoniowych, które są wprowadzane do obrotu i ich wpływu na zdrowie.

Osobnym przedłożeniem ustawowym regulowany będzie zakaz sprzedaży e-papierosów. "Pracujemy nad tym w Ministerstwie Zdrowia, jesteśmy też w kontakcie z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwem Finansów – żeby regulacje były szczelne" – powiedział Poznański.

"Pewnie to będą podobne przepisy jak w chwili obecnej – jeżeli produkt jest wprowadzany w sposób nielegalny, niezgodnie z ustawą tytoniową, to (obowiązują) sankcje do 200 tys. zł lub kara ograniczenia lub pozbawienia wolności" – dodał.

W 2023 r w Polsce sprzedano ok. 100 mln sztuk e-papierosów, z których niemal 90 proc. sprowadzana jest z Chin i wprowadzana na rynek bez żadnych badań. (PAP)

Autorka: Agata Zbieg

