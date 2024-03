Pierwsza niedziela marca to niedziela niehandlowa. Tego dnia sklepy i galerie handlowe będą ustawowo zamknięte. Obowiązujące przepisy przewidują jednak wyjątki od tego zakazu. Które sklepy będą otwarte w nadchodzącą niedzielę? Gdzie można będzie zrobić zakupy?

Czy 3 marca będzie niedzielą handlową?

Czy pierwsza niedziela marca będzie handlowa? Zgodnie z przepisami w najbliższą niedzielę obowiązywał będzie ustawowy zakaz handlu. W związku z tym sklepy i galerie handlowe pozostaną zamknięte. Niedziela, 3 marca 2024 r., jest bowiem niedzielą niehandlową.

Z czego wynikają ograniczenia dotyczące handlu w niedzielę?

Prawne bariery wynikają z treści Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Zgodnie z jej zapisem, 3 marca 2024 r. w placówkach handlowych zakazany będzie:

handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem,

powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem.

Gdzie będzie można zrobić zakupy w niedzielę, 3 marca 2024 r.?

Przepisy przewidują pewne wyjątki od ustawowego zakazu handlu. Po pierwsze, zakaz ten nie obejmuje niektórych rodzajów działalności. Dotyczy to, m.in. stacji paliw, aptek i punktów aptecznych, placówek pocztowych, gastronomii czy kwiaciarni. Po drugie, zakaz ten nie dotyczy placówek handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek. W związku z powyższym, 3 marca niektóre placówki handlowe, lokalne sklepy oraz sieci, m.in. Żabka, mogą być czynne. Ich godziny otwarcia mogą jednak być różne, więc należy je sprawdzać w odniesieniu do poszczególnych placówek.

Ekspert: "Ustawodawca przewiduje szereg wyjątków od tego zakazu"

Przepisy ograniczające handel w niedziele przewidują również odstępstwa wynikające ze sposobu prowadzenia działalności gospodarczej, na które zwraca uwagę, w rozmowie z serwisem gazetaprawna.pl, adwokat Oliwia Wiza-Carvalho z kancelarii prawnej WIZA LAW FIRM.

– Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni przewiduje szereg wyjątków od zakazu handlu i czynności związanych z handlem, w tym m.in. dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz wykonujących czynności handlowe wyłącznie osobiście. W prowadzonych w powyższy sposób placówkach handlowych czynności handlowe mogą być wykonywane, nieodpłatnie, w dni objęte zakazem handlu, przez osoby najbliższe wobec przedsiębiorcy, tj. małżonka, dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych, rodziców, macochy, ojczyma, rodzeństwa, wnuków lub dziadków, pod warunkiem że wskazane osoby nie są u niego zatrudnione – wyjaśnia mec. Oliwia Wiza-Carvalho.

Czy w marcu będzie niedziela handlowa?

W roku 2024 handel będzie dozwolony w siedem niedziel. Ograniczenia nie będą obowiązywały w:

kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.

W związku z tym, że tegoroczna Wielkanoc przypada na przełomie marca i kwietnia, więc w rozpoczynającym się właściwe miesiącu czeka nas jedna niedziela handlowa. Przypadnie ona dokładnie na tydzień przed Wielkanocą, czyli niedzielę, 24 marca 2024 r. Sklepy i galerie handlowe będą wówczas otwarte.