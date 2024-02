Decyzja parlamentu Węgier, który zagłosował za przyjęciem Szwecji do NATO, ma znaczenie dla bezpieczeństwa Polski, bo wzmacnia sojusz w akwenie Morza Bałtyckiego - ocenił b. dowódca GROM gen. Roman Polko. Ponadto, jak dodał, państwa skandynawskie podobnie jak my oceniają zagrożenie ze strony Rosji. Gen. Polko zwrócił uwagę, że ostatnie rozszerzenia to „wzmocnienie Sojuszu, przez państwa do których w istocie nie trzeba nic dopłacać”. „Nie trzeba inwestować w ich armię, ponieważ te kraje już od dawna spełniają standardy NATO, zarówno pod względem sprzętu, wyszkolenia, jak i pracy sztabowej” - wyliczał b. dowódca GROM.

Parlament Węgier zagłosował w poniedziałek za przyjęciem Szwecji do NATO. Ratyfikacja musi zostać jeszcze podpisana przez głowę państwa lub przewodniczącego parlamentu, który tymczasowo sprawuje obowiązki prezydenta po ustąpieniu Katalin Novak z urzędu. Po podpisaniu ratyfikacji Szwecja zostanie 32. członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Gen. Polko znaczenie dla bezpieczeństwa Polski

Gen. Polko ocenił, że wejście Szwecji, a wcześniej Finlandii do Sojuszu Północnoatlantyckiego, ma znaczenie dla bezpieczeństwa Polski. „To jest wzmocnienie północno-wschodniej flanki NATO w akwenie Morza Bałtyckiego, które staje się obszarem mocno kontrolowanym przez Sojusz, gdzie Polska z marynarką wojenną ostatnio ma problemy, ponieważ marynarka wciąż czeka na modernizację” - mówił generał.

Według niego państwa skandynawskie, jak Szwecja i Finlandia mają podobne do Polski postrzeganie zagrożenia płynącego ze strony Rosji. „To jest wzmocnienie naszego spojrzenia i myśli, które nie zawsze docierały do dowództwa NATO. Krótko mówiąc i Finlandia, i Szwecja podobnie myślą jak Polska o tym, w jaki sposób należy reagować na zagrożenie rosyjskie” - wskazał.

Gen. Polko o krajach spełniających standardy NATO

Gen. Polko zwrócił uwagę, że ostatnie rozszerzenia to „wzmocnienie Sojuszu, przez państwa do których w istocie nie trzeba nic dopłacać”. „Nie trzeba inwestować w ich armię, ponieważ te kraje już od dawna spełniają standardy NATO, zarówno pod względem sprzętu, wyszkolenia, jak i pracy sztabowej” - wyliczał b. dowódca GROM.

Liczy on też na szybką ratyfikację przez głowę węgierskiego głowę państwa. „Teraz to już naprawdę formalność, mam nadzieję, ze stanie się to przed 25. rocznicą wstąpienia Polski do NATO czyli przed 12 marca” - zaznaczył gen. Polko.

Gen. Polko o dalszych poszerzaniach Sojuszu

Generał pytany o kwestię dalszego poszerzania Sojuszu ocenił: „Mam nadzieję, że odblokowane zostanie to, co już w 2008 roku mogło się dokonać, czyli taka szybka ścieżka drogowa dla Ukrainy i Gruzji. Bo nie będzie bezpiecznej Ukrainy, jakkolwiek i kiedykolwiek by się ta wojna zakończyła, bez stałego wsparcia sojuszniczego i Ukrainy i Gruzji w Pakcie NATO”.